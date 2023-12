Cupra Formentor per pochi eletti

Il Dna di Cupra si intreccia con la gamma Formentor dando vita ad una nuova serie limitata che arricchisce l’offerta del SUV spagnolo e allo stesso tempo offre ai cultori del brand catalano un motivo in più per accaparrarsi uno dei soli 500 esemplari disponibili di questa vettura: la nuova Cupra Formentor VZ5 BAT, che abbiamo provato in anteprima in occasione del debutto italiano.

Sportiva sì perché sotto il cofano batte il cinque cilindri 2.5 litri che eroga 390 CV e 480 Nm di coppia massima, esclusiva appunto perché con così poche unità a livello globale possederla significherà avere un’auto che non avrà eguali o quasi e infine versatile perché pur con una cavalleria importante e con tanti dettagli distintivi, si tratta sempre di un SUV che mette a disposizione confort per i passeggeri e spazio a sufficienza anche per i viaggi in cui non si vuole spremere a pieno questo propulsore.

Esteticamente la Cupra Formentor VZ5 BAT si distingue per diversi elementi, con il nero a dominare la scena. Questa tonalità contraddistingue i cerchi in lega da 20’’, i mancorrenti del tetto, la calandra e gli elementi della griglia dove spicca anche il logo Cupra brunito.

A questo si aggiunge la fibra di carbonio per le calotte degli specchietti e l’estrattore posteriore. La livrea invece è in Nero Midnight. Nell’abitacolo ritroviamo le stesse scelte cromatiche, con le sedute avvolgenti CUP Bucket in pelle nera e volante sportivo sempre in pelle in cui si staglia il logo Cupra in nero. Questo colore torna per la cornice del sistema di infotainment da 12’’ con navigazione integrata e per le bocchette di areazione.

Non appena si accende la nuova Formentor VZ5 BAT, si comprende subito l’animo bellicoso di questa vettura, in grado di scattare da 0 a 100 in 4,2 secondi e toccare i 250 km/h di velocità massima. Lo sterzo è preciso e trazione integrale e cambio automatico contribuiscono a stabilità e dinamismo non appena si chiede qualcosa in più. Ottimale anche la taratura dell’impianto frenante che argina al meglio ogni velleità troppo decisa. Un SUV sportivo divertente in cui convivono due anime, rivolto ad una clientela più attenta ed esigente. Il prezzo di Cupra Formentor VZ5 BAT è fissato a 78.000 euro.