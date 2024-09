Crowdfunding, superato l’obiettivo. E l’applicazione cresce ancora

Ci sono volute poche ore per portare in overfunding la seconda campagna di crowdfunding di DoctorApp. L’obiettivo minimo di 100mila euro è stato superato grazie a quindici investitori che hanno aderito all’offerta con oltre 150mila euro. DoctorApp è un’azienda fondata nel 2018 che ha sviluppato e brevettato un sistema digitale per la gestione delle code e delle prenotazioni negli studi medici.Nel 2021, ha raccolto 350mila euro con la sua prima campagna di equtiy crowdfunding su CrowdFundMe seguita da un investimento di ulteriori 600mila euro di cui 400mila euro da parte del Fondo Apollion.

Nel frattempo, la startup diventata PMI Innovativa, ha continuato a crescere e oggi, ritorna su CrowdFundMe per un secondo round con un obiettivo minimo di 100mila euro (superato) e un obiettivo massimo di 500mila euro da raggiungere nella raccolta in corso. "Quelli appena trascorsi, sono stati mesi di lavoro intensissimo", ha dichiarato Alessandro Giraudo, Ceo e Founder di DoctorApp. "La nostra crescita – afferma Giraudo – non si è mai arrestata e oggi siamo pronti a spingere ulteriormente sull’acceleratore grazie ai fondi di questa nuova raccolta. Stiamo riscrivendo le logiche del rapporto medico/paziente per migliorare la vita di entrambi".

DoctorApp, nata appunto nel 2018 come app di booking per visite mediche erogate da medici di base e pediatri, dal 2023, ha ampliato il proprio target anche ai medici specialisti.