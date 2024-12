Crociera MSC Sinfonia: Scopri Izmir, Atene e Istanbul tra Storia e Cultura

Orzo per dodici denari, tre assi di legno e 12 ingressi al bagno termale. Vita di tutti i giorni materializzata sulla lista della spesa destinata a uno schiavo che – cosa assai rara per i tempi – era in grado di leggere. La suggestiva tavoletta è spuntata tra le rovine del sito archeologico di Izmir, terza città della Turchia e presunta patria di Omero. Escursione proposta, con Atene e Istanbul, durante la crociera a bordo di Sinfonia, nave della flotta MSC.

Un itinerario interessante e godibile anche nei mesi più freddi, coccolati a bordo, divertendosi con le infinite attrazioni disponibili. Lezioni di ballo, karaoke, spettacoli di altissimo livello per adulti e bambini, disco music solo per citarne alcune. Pranzando in uno tre ristoranti della nave, dove assaporare una cucina di qualità, inframezzata da drink e aperitivi serviti nei numerosi bar e caffè di Sinfonia. Spazio anche agli amanti dello sport che potranno allenarsi nella palestra allestita a bordo o seguire uno dei corsi previsti, con la guida di istruttori specializzati, rilassandosi poi nella spa.

Il viaggio su MSC Sinfonia inizia a Bari per arrivare dopo un giorno di navigazione al Pireo, il porto di Atene. Sbarcati, si può raggiungere in pullman la capitale greca e visitare l’Acropoli, tra i miti della classicità, che domina la città oltre 150 metri di altezza. Dopo 80 scalini ci si trova al cospetto di un capolavoro, sede dell’iconico Partenone dedicato alla dea greca Atena, dell’Eretteo tempio ionico greco del V secolo a.C. e dei Propilei, monumentali porte d’ingresso. L’escursione all’Acropoli permette inoltre di godere del panorama mozzafiato della città sottostante.

Dopo un giro nel cuore della metropoli si riprende la navigazione. Non prima però di aver assistito in piazza Syntagma – sede del parlamento greco – alla pittoresca cerimonia del cambio della guardia. La regola militare prescrive che ogni soldato rimanga a fare la guardia per circa un’ora, restando immobile fino al momento di cedere il posto alla successiva sentinella. Izmir e i suoi tesori rappresentano la seconda tappa riservata ai croceristi. Tappa assolutamente da non perdere. Nota anche come la ’Pompei d’Oriente’, Izmir, l’odierna Smirne, vanta origini millenarie, con 8500 anni di storia alle spalle. Gli edifici sono stati paradossalmente preservati nel tempo dai numerosi terremoti che hanno sconvolto questa terra, affossando e mantenendo così intatte le vestigia riportate alla luce dagli archeologi. Proprio come la lava del Vesuvio fece a Pompei nel 79 d.c. I palazzi, i templi, l’agorà e la biblioteca di Celso – terza per numero di pergamene dopo quelle di Pergamo e Alessandria d’Egitto – consentono di immergersi in un’atmosfera davvero unica e suggestiva.

Il giorno seguente si approda a Istanbul dove Oriente e Occidente si tengono per mano, scatenando nei visitatori un caleidoscopio di emozioni. A cavallo di due continenti, la città – una megalopoli di oltre 15 milioni di abitanti – affascina il mondo intero facendo bella mostra del suo sterminato patrimonio d’arte e cultura. Hagia Sophia, nel corso dei secoli chiesa, moschea e museo, è una delle sue principali attrazioni. Come Palazzo Topkapi e l’Ippodromo, un tempo cuore pulsante della vita pubblica bizantina, sovrastato dall’imponente obelisco di granito, scolpito in Egitto intorno al 1500 a.C. e trasporatato a Costantinopoli nel 390 d.C. E ancora, la Moschea Blu, unica di Istanbul ad avere sei minareti, che deve il suo nome alle oltre 20mila piastrelle di ceramica turchese inserite nelle pareti e nella cupola.

Una rapida visita a Istanbul consente anche perdersi negli intricati dedali e viuzze pullulanti di botteghe, tra gli odori delle spezie con un’incursione al Gran Bazar, tripudio di gioielli, ceramiche e tessuti. Cullati dal canto dei muezzin e con un’occhiata al Bosforo, ponte reale tra Oriente e Occidente, prima di riprendere la via del mare.