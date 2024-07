Costantino di Grecia e Brooks Nader sono una coppia

È nato l’amore tra un principe e una modella. Queste poche parole potrebbero essere facilmente la trama di una tipica commedia americana oppure di quei film romantici in onda in tv, al pomeriggio, nelle afose giornate estive. E invece, in questo caso, è la pura realtà. I protagonisti di questa nuova liason sono il principe Costantino di Grecia e la bella modella Brooks Nader.

L’apparizione pubblica della nuova coppia

Il Principe Costantino Alessio di Grecia si è presentato al matrimonio di Olivia Culpo e Christian McCaffrey a Rhode Island insieme alla modella Brooks Nader, tenendosi mano per mano e prestandosi al flash dei fotografi presenti che hanno così potuto immortalare la nuova coppia. Quale modo migliore per annunciare la loro relazione se non mostrandosi insieme in uno dei momenti più glamour delle ultime settimane? Alle nozze di Miss Universo 2012 e del giocatore di football americano Christian McCaffrey i due hanno partecipato con un look elegante e ricercato, scegliendo due tonalità di blu perfettamente accoppiate. La stampa è rimasta piacevolmente sorpresa dall’arrivo dei due visto che la loro sintonia ha automaticamente sottolineato le fine delle loro rispettive storie precedenti e l’inizio di un nuovo amore. Brooks si era separata pochi mesi fa dal marito Billy Haire mentre alla fine del 2023 anche Costantino aveva messo la parole fine alla sua relazione con la modella Poppy Delevingne. Dopo mesi di silenzio, l’apparizione pubblica che ha ufficializzato una nuova coppia a favore di flash.

Chi è Costantino di Grecia

Costantino Alessio ha vissuto nella città di Londra da quando aveva 4 anni. Il giovane ha studiato nelle migliori scuole d’Inghilterra e degli Stati Uniti e ha preso la laurea alla Georgetown University nel 2022. Visto la sua bellezza evidente, il ragazzo ha avuto anche un passato da modello, posando per Dior e su Instagram, ad oggi, vanta oltre 170 mila follower. Biondo, occhi azzurri, come nell’immaginario fiabesco del principe azzurro, è figlio di Pavlos di Grecia. Il suo ruolo di principe ereditario è solamente fittizio e non concreto. Non sarà mai Re dal momento che la monarchia in Grecia è stata abolita. Ma il titolo nobiliare gli resta, insieme al fascino e al charme che lo hanno visto posare per marchi di moda e sfilare per importanti brand. Il giovane è nato il 29 ottobre 1998 a New York e ha una sorella, Maria-Olympia, più grande di lui e anch’essa modella, e ha anche Achileas-Andreas, Odysseus Kimon e Aristidis Stavros come fratelli minori. Costantino è appassionato di musica e suona diversi strumenti come la batteria, il pianoforte e la chitarra. Nonostante abbia un passato da modello e abbia il titolo di principe, è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Difficilmente partecipa ad eventi o feste mondane e non appaiono molti scatti, ad eccezione di alcuni video caricati dal padre Paylor, orgoglio di lui, mentre suona alcuni la chitarra. Ma, anche in questo caso, le immagini non sono presenti sui suoi profili social bensì sull’account ufficiale Instagram del genitore. Un’altra (rara) foto appare su Instagram della madre Chantal in occasione del suo compleanno. Queste le tenere parole scritte dalla donna accanto allo scatto insieme al padre: “Buon compleanno Tino, il mio ragazzo Scorpione. Ama la tua anima creativa e la tua saggezza oltre i tuoi anni. Continua a far brillare quella stella”. Nella sfera personale, Costantino Alessio ha avuto una storia con Poppy Delevingne, 38 anni, sorella dell’attrice e modella Cara. La loro relazione, però, non è durata più di un anno e, a distanza di pochi mesi dalla fine della loro relazione, ha ingolosito la cronaca rosa con la sua nuova storia con Brooks Nader.

Chi è Brooks Nader

Brooks Nader è una modella nata a Baton Rouge, Louisiana, il 7 febbraio 1997. È diventata una modella per Sports Illustrated Swimsuit Issue dopo aver vinto la Swim Search nel 2019 ed è poi apparsa sulla rivista nel 2020, 2021 e 2022. L’anno successivo diventata una covergirl, apparendo insieme a Kim Petras, Megan Fox e Martha Stewart. È stata fotografata da James Macari nella Repubblica Dominicana per la cover della rivista di sport e bellezza. Brooks è la maggiore di 4 figlie. Nel 2018, Nader ha avuto un ruolo minore, interpretando Orderly Lisa, nel film poliziesco d'azione “Backtrace”. Successivamente è diventata imprenditrice, lanciando sul mercato una collezione di gioielli con il marchio Electric Picks e creando un brand di interior design e arredamento per la casa chiamato Home by BN, prendendo spunto dalle iniziali del suo nome e cognome. Nader si è sposata con Billy Haire nel 2018 e ha vissuto con lui a New York City. I due, però, hanno divorziato dopo quattro anni di matrimonio nel 2022. In un’intervista rilasciata nel giugno scorso, la bella modella ha ammesso di sentirsi in un nuovo periodo della sua vita e di essere particolarmente motivata e piena di energie. Ha raccontato che negli ultimi due mesi la sua crescita personale l’ha portata entrare in una nuova era di fiducia con la missione chiara di perseguire esattamente ciò che vuole realmente: “Non voglio accettare un no come risposta. Conosco quanto valgo. Non voglio accontentarmi di niente di meno del mio valore in ogni ambito della mia vita. Ho un senso completamente nuovo di motivazione e ispirazione. Siamo su questa terra per perseguire ciò che vogliamo!”. Elemento chiave della sua serenità e della sua vita è sicuramente il forte legame avuto, da sempre, con la sua famiglia. E anche oggi, a 27 anni, le radici per lei sono fondamentali, insieme al rapporto con i genitori e con le sorelle: “Non passa un secondo durante la giornata in cui non siamo in costante comunicazione. Sappiamo tutti troppo gli uni degli altri” ha ammesso, divertita, nel raccontare di una chat di gruppo nella quale comunica con l’intera famiglia. Insieme alle sorelle, poi, ha un progetto in via di sviluppo, arrivato alle ultime fasi: “Stiamo rilevando un marchio di denim. Questa cosa sarà annunciata quest’anno. Non vedo l'ora che tutti vedano cosa avremo in mente. Sono entusiasta di indossare tutti i pezzi e vedere tutti gli altri indossarli”. Non solo novità nell’ambito professionale ma anche sentimentale poiché, come già sottolineato, da qualche mese, è felicemente in coppia con il principe Costantino Alessio.