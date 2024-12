Cosa fare a Capodanno 2025

Tra le domande più temute del mese di dicembre c’è sicuramente “Cosa fai a Capodanno?”. La sera del 31, in attesa dello scoccare della mezzanotte, spesso viene festeggiata tra amici, con i parenti o nei locali. C’è anche chi non ha mai amato particolarmente questa data e nemmeno è in anima da festa. Ma se volete sapere quali sono gli eventi previsti per quella data, potete leggere la nostra guida.

Milano

La città offre diverse alternative, tra locali che organizzano cene, discoteche che includono il brindisi di mezzanotte e anche i teatri sono aperti per coloro che cercano un rifugio culturale lontano dal chiasso e dal caos delle vie. Ma anche quest’anno nessun concerto in piazza Duomo. Non ci sarà il megapalco allestito, né grandi nomi della musica con cui festeggiare lo scoccare del nuovo anno 2025. Ormai siamo al quinto Capodanno privo di questo benvenuto all’anno nuovo. L’ultimo grande appuntamento risale al ‘Capodanno for Future 2020’ con Myss Keta, Coma Cose e Lo Stato Sociale. La motivazione l’ha rivelata lo stesso sindaco Beppe Sala: “Se devo scegliere dove mettere i soldi, li metto da un'altra parte”.

Roma

Il concerto evento al Circo Massimo era pronto a richiamare migliaia e migliaia di persone per il 31 dicembre. Ma le polemiche nate per l’invito fatto e poi ritrattato a Tony Effe ha fatto fare dietrofront agli altri artisti inizialmente coinvolti. Mahmood e Mara Sattei, criticando la decisione vista come “censura” per i testi del trapper, hanno annullato la loro presenza. E così, al Circo Massimo, ci saranno Gabry Ponte, la Pfm, l’Orchestraccia e gli Earth, Wind & Fire. e Tony Effe si consola con il concerto al Palazzo dello Sport (a pagamento) a partire dalle 22. Il titolo della serata evento? “Capodanno da Tony”.

Reggio Calabria

Dopo Crotone lo scorso anno, il 2025 verrà salutato da Reggio Calabria con la diretta anche su Rai 1 con lo speciale “L’anno che verrà”. Alla conduzione Marco Liorni con J-Ax, re del rap italiano, Alex Britti, Diodato, Arisa, i Ricchi e Poveri, Cristiano Malgioglio, Nino Frassica e Paolo Belli. A loro si aggiungono anche Anna Oxa, Patty Pravo, Donatella Rettore, Big Mama, Leo Gassmann, Ermal Meta, Romina Power, Sandy Marton e i Los Locos. Una serata che promette di far cantare a ballare chi si recherà di persona e chi, invece, seguirà il programma davanti alla tv.

Catania

Se Rai 1 ha scelto Reggio Calabria, Canale 5 seguirà il countdown direttamente da Catania, in piazza Duomo. Federica Panicucci, affiancata da Rovazzi, sarà alla conduzione del concerto evento. Tra i cantanti che si esibiranno ci saranno Paola e Chiara, Orietta Berti, Umberto Tozzi, Baby K e, ovviamente, i cantanti e i ballerini di questa edizione di Amici. Tra gli altri eventi, vi segnaliamo Bari dove, in piazza Libertà, ci saranno Michele Bravi ed Emma Marrone. Ad Ancona si esibirà Natalie Imbruglia, in piazza Pertini mentre a Modena potremo ascoltare Skin. Infine a Napoli, in piazza del Plebiscito, spazio per Loredana Bertè, James Senese, Sal Da Vinci, Massimiliano Gallo, Raiz, Gigi e Ros, Gabriele Esposito, Veronica Simioli, Mavi, Ditelo Voi e Gigi Soriani.