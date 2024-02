Cortellesi sbanca anche il Festival di Goteborg

Il film di Paola Cortellesi C’è ancora domani vince il premio del pubblico come “miglior film internazionale“ al Goteborg Film Festival, il più grande festival di cinema dei Paesi Nordici. Il premio è stato conferito in seguito alla votazione del pubblico che ha riempito le sale per vedere la pellicola. Cortellesi è venuta a Goteborg per presentare il film che uscirà nelle sale in Svezia il 1° marzo. La votazione popolare attesta che il film sta avendo grande successo internazionale.