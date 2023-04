Incoronazione Carlo III, Winnie the Pooh al concerto del 7 maggio: il cast completo

Ci sarà anche ‘Winnie the Pooh’ tra i protagonisti del Concerto dell’Incoronazione di Re Carlo III e sarà sul palco insieme a Tom Cruise e Nicole Scherzinger. Sono le ultime tre conferme arrivate dal backstage del castello di Windsor, dove il 7 maggio si terrà l’evento più atteso dai reali inglesi e dal mondo. “Il pezzo che canterò è una canzone così potente e commovente. E condividere il palco con Lang Lang (famoso pianista cinese, ndr) sarà un sogno che si avvera: uno spettacolo irripetibile”, ha detto Nicole Scherzinger, la star delle Pussycat Dolls, la band americana tutta al femminile che ha dominato le hit parade nei primi anni Duemila. L’evento organizzato in onore del nuovo Re d’Inghilterra si preannuncia davvero memorabile, tra star internazionali – tra cui il nostrano Andrea Bocelli, che duetterà con il baritono inglese Sir Bryn Terfel – l’esibizione di un’orchestra di 70 elementi, ‘The Coronation Choir’ e performance di danza. E, a fare da contorno allo show nel parco delle residenza reale di Windsor, nella contea del Berkshire, ci sarà lo spettacolo di luci e colori che illumineranno i luoghi simbolici del Regno Unito, attraverso proiezioni, laser e droni.

Le ultime conferme

Ormai il cast è quasi al completo, le ultime conferme attese nelle prossime ore saranno tre personaggi speciali: lo storico orsetto ‘Winnie the Pooh’, tanto caro ai britannici, il volto di ‘Top Gun’, Tom Cruise, e la star della band Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger. "Sono incredibilmente onorata di far parte di un evento così storico", ha detto Scherzinger. “Il Regno Unito è stata la mia casa, dalla quale sono lontana ormai da molti anni, quindi significa molto per me prestare la mia voce attraverso il dono della canzone”. Nel 2019 c’è stata una reunion delle Pussycat Dolls, con un tour e l’esibizione alla finale dell'X Factor britannico, per poi sciogliersi di nuovo l’anno corso. E sul palco più cool della stagione ci sarà, infatti, soltanto Nicole.

Tre volti noti per la Casa Reale

Se a qualcuno sembra azzardato far salire sul palco ‘Winnie the Pooh’, forse non sa che nel 2006 il celebre orsetto era già apparso a una festa in giardino per bambini organizzata a Buckingham Palace per l'80esimo anniversario della regina Elisabetta II. Tom Cruise ha partecipato al funerale della principessa Diana nel 1997 e l’anno scorso Nicole Scherzinger si è unita al corteo del giubileo di platino della Regina Elisabetta. “Sono lieta che ancora più nomi di livello mondiale si siano uniti alla line-up per il concerto dell'incoronazione, trasmesso in diretta dalla BBC. Sullo sfondo mozzafiato del Castello di Windsor, sarà una serata piena di momenti memorabili, che le Loro Maestà e tutti nel Regno Unito potranno godersi!", ha sottolineato Kate Phillips, direttrice di Unscripted della BBC.

Video sui 'segreti' del Re

Cruise e ‘Winnie the Pooh’ compariranno nella serie di video pre-registrati che riveleranno “fatti poco noti sul Re” d’Inghilterra. E lo faranno accanto a Joan Collins, la star di Dynasty, al cantante Tom Jones, al conduttore televisivo inglese noto per andare oltre i limiti, Bear Grylls, e al ballerino Oti Mabuse.

Il cast del Concerto: chi ci sarà

Confermati Paloma Faith, Tiwa Savage, Steve Winwood, Olly Murs e il DJ Pete Tong, che suonerà i suoi classici di Ibiza. Il concerto vedrà anche la partecipazione del pianista di fama mondiale Lang Lang e della recente vincitrice del reality show ‘The Piano’: Lucy, la pianista cieca che a 13 anni ha incantato il mondo. Al concerto ci sarà anche la star di Bollywood, Sonam Kapoor, che apparirà sul palco per presentare ‘The Virtual Choir’, il coro virtuale composto da cantanti provenienti da tutto il Commonwealth. E ancora. Katy Perry e Lionel Richie sono stati tra le prime guest star annunciate,oltre ad Andrea Bocelli, la band britannica dei Take That e il pianista Alexis French, che si esibirà insieme alla cantautrice Freya Ridings. Tra gli ospiti anche Hugh Bonneville, protagonista della serie di successo ‘Downton Abbey’.

Dove vedere il Concerto dell’Incoronazione

L’evento, prodotto da BBC Studios Productions, sarà trasmesso in diretta dal parco del Castello di Windsor su BBC One, BBC iPlayer, BBC Radio 2 e BBC Sounds. Potrà essere seguito anche in televisione sulle piattaforme internazionali.