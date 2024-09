Comfort e qualità: Valleverde sfida la crisi del calzaturiero

Frena l’industria delle calzature Made in Italy, la crisi picchia in testa a un settore di pionieri, di visionari, di imprenditori coraggiosi che tanto lustro e successo hanno dato al nostro Paese. I tempi sono difficili inutile negarlo, ma fortunatamente ci sono alcune eccezioni che danno ancora vitalità e speranza. Il settore calzaturiero archivia un primo semestre con una flessione sia nel fatturato (-9,1%) che nell’export (meno 8,5% in valore e 6,8% in quantità nei primi cinque mesi). In forte calo anche l’indice Istat della produzione industriale (-19,5%). Questa è la fotografia del comparto scattata dall’ultimo report realizzato dal Centro studi Confindustria Accessori moda per Assocalzaturifici, che rileva inoltre un decremento degli acquisti delle famiglie italiane (-2,1% sia in volume che in spesa).

Ma c’è anche chi va a gonfie vele, e non è solo un colpo di fortuna. Valleverde e Rafting Goldstar, brand leader nel settore delle calzature e accessori, proprietà del gruppo Silver1 guidato da Elvio Silvagni, sono presenti al Micam con un nuovo stand per presentare le novità Primavera Estate 2025.

Negli ultimi anni entrambi i brand sono stati protagonisti di una costante crescita. In particolare Valleverde ha avuto una progressione oltre la media del mercato: nel 2021 fatturato di 14 milioni, salito a 25 milioni nel 2022 e a 32 milioni nel 2023. I clienti Valleverde sono oltre 1.200 negozi multibrand, e il 20% del giro d’affari proviene dall’estero (principalmente Europa). Il presidente Silvagni è soddisfatto e ancora più convinto che la strada del comfort unito alla qualità lo porterà ancora più lontano con le collezioni di calzature Valleverde per uomo e per donna. E il pubblico premia questa filosofia produttiva. Eva Desiderio