Frangia a tendina sì o no, ecco il metodo delle francesi per fare la scelta giusta

La frangia a tendina, o curtain bangs, è diventata una delle acconciature preferite da molte celebrities, grazie alla sua versatilità ed eleganza. Per determinare se questo look fa davvero al caso proprio, esiste un metodo piuttosto affidabile che sta prendendo piede tra le ragazze francesi e su TikTok. Si tratta di un sistema che, attraverso misurazioni precise delle proporzioni del viso, aiuta a capire se la frangia è adatta o meno.

Questione di calcoli

Se è realizzata a regola d’arte, la frangia a tendina è adatta a diversi tipi di capelli, stili e forme del viso. È in grado di bilanciare le proporzioni del volto, aggiungendo dolcezza o forza dove necessario. Il procedimento è semplice: si inizia misurando l'altezza della fronte con le dita sovrapposte (se ci stanno tre dita si segna 1, se ne occorrono quattro si riporta 2, se ce ne vogliono cinque si indica 3). Poi, si valuta la parte del viso più ampia: se è la fronte si appunta 1, 2 per le guance e 3 per il mento. Infine, si misura la distanza tra le sopracciglia; se è più lunga degli occhi, si marca 1, se più corta 2. Con queste tre misure, si ottengono tre numeri che determinano l’idoneità alla frangia. Nello specifico, la combinazione è 111, 121, 221 o 231, è meglio optare per un ciuffo lungo. Serie come 222, 321, 312, 212 e 322 indicano che la frangia dona armonia, soprattutto su un viso ovale o lungo. Se il risultato è 131, 112, 122, 132, 232, 311, 331 o 332, la curtain bangs è perfetta per il suo effetto morbido e leggero, specialmente con un taglio scalato medio o lungo, ma può sorprendere anche su un caschetto morbido.

La piega giusta

Il segreto di questo look risiede in un’altra regola fondamentale: l'effetto finale deve apparire naturale, morbido e lievemente spettinato, come se la frangia fosse stata messa in ordine senza troppi sforzi, lasciando un aspetto il più naturale possibile. Molto dipende dal risultato finale che si vuole ottenere: se si preferisce una frangia morbida e volumizzata, si adopera, insieme al phon, una spazzola tonda. Se si predilige una frangia più liscia e definita, è meglio optare per una spazzola piatta. L’importante è non tirare troppo le ciocche, concentrandosi sulle radici e modellandola con un siero idratante per mantenerla sempre al meglio.

Icone di ieri e di oggi

Una delle prime attrici famose a portare con stile la frangia a tendina e a renderla iconica fu Brigitte Bardot, icona degli anni '60, che ha reso questo look un simbolo di femminilità e aria sofisticata. La sua frangia leggera e naturale continua a essere una fonte di ispirazione per decenni, rappresentando un’estetica senza tempo. Un altro grande esempio della stessa epoca è Jane Birkin, che ha sfoggiato la curtain bangs in modo semplice e disinvolto, ma con classe. La sua frangia morbida è rimasta un'icona di eleganza, ancora oggi emulata da molte donne. Di recente l’hanno adottata con successo anche Taylor Swift, Dakota Johnson, Zoë Kravitz, Camila Cabello e Carolina di Monaco.