Come arredare un terrazzo: 5 idee per serate indimenticabili

Sono in tanti a disporre di un terrazzo, di dimensioni più o meno grandi, e a voler arredarlo per renderlo più confortevole e accogliente, anche in vista delle serate estive in compagnia degli amici. Ma con qualche accorgimento in più il proprio terrazzo può diventare un angolo lettura o uno spazio relax pure per se stessi per le pause e i momenti di riflessione in solitaria. Non pensiate che per arredare un terrazzo occorra sborsare cifre stratosferiche: a volte sono semplici e piccoli particolari che fanno la differenza.

Gli spazi disponibili

Innanzitutto, per arredare un terrazzo occorre analizzare bene gli spazi a disposizione. Se il terrazzo è piccolo, meglio optare per pochi elementi di arredo e focalizzarsi su tavolini e accessori espandibili e sedie pieghevoli, da riporre agevolmente quando non si utilizzano. Per gli spazi più estesi, invece, si possono prevedere ombrelloni, divanetti, lettini prendisole, poltroncine e sedie a dondolo, purché permettano di muoversi facilmente. I materiali consigliati, in questo caso, sono alluminio, resina, polipropilene, rattan, legno e ferro a seconda delle soluzioni preferite e delle esigenze.

Equilibrio

In generale, dovrebbe esserci continuità tra lo stile dell’arredamento interno e quello della parte esterna, per dare un senso di equilibrata armonia. Prediligete materiali in grado di resistere al caldo e agli agenti atmosferici, come metallo, pvc, alluminio, acciaio, legno trattato. Se volete più privacy, un’idea ecologica possono essere le canne di bambù che permettono di isolare alcuni angoli, creando una sorta di barriera naturale, anche visiva.

I colori

L’uso sapiente dei colori consente non solo di abbellire gli spazi, ma anche di trasmettere le sensazioni che si vogliono comunicare. Le tinte neutre, dal bianco al beige, dal grigio al sabbia, vanno sempre bene, possibilmente in linea con quelle degli interni della propria abitazione. Se però si vuole dare qualche nota esotica, conviene puntare su nuance calde, come il rosso, l’arancio, il giallo, il marrone. Nel caso di un terrazzo in una residenza estiva al mare, oltre al corallo e all’oro, il blu e l’azzurro in tutte le loro sfumature, specie se accostati al bianco, sono l’ideale.

Zone d’ombra

Naturalmente anche l’installazione di tende può aiutare ad arredare un terrazzo ad hoc. Certamente è utile optare per tessuti robusti e resistenti. Ma un’alternativa per creare un’atmosfera particolare può essere rappresentata da tendaggi a vela e gazebi, che danno un tocco più chic, e strutture a pergola, pratiche e d’effetto.

Complementi

Scegliete con attenzione tovaglie, copridivani, teli arredi, cuscini: fate in modo che siano in perfetto accostamento col resto, o che, all’opposto, creano un piacevole contrasto col resto, per maggiore impatto. Movimento, allegria e profumazioni gradevoli possono essere ottenuti pure con vasi e fioriere, anche creati con piccoli pallet. Per l’estate sono ottimi gerani e citronella (anti-zanzare naturali), ginepro, lavanda, ortensie, campanule, gelsomino e le erbe aromatiche come il rosmarino, il mirto, l’alloro.

Le luci

È importante curare l’illuminazione. La luce soffusa, attraverso faretti e applique alle pareti, è piacevole e invita a sentirsi a proprio agio. Tuttavia è più prudente prevedere anche dei punti luce orientati sul pavimento in modo da facilitare gli spostamenti ed evitare brutte cadute. In commercio esistono anche moderni sistemi per esterni, a led e non solo, che funzionano senza fili e si ricaricano senza elettricità, ma con i raggi solari. Per i più romantici e amanti del retrò, candele e lanterne scaldano e addolciscono l’atmosfera, a patto di non esagerare.