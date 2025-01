Cinque film per affrontare il Blue Monday e ritrovare il buonumore

Qualche tempo fa Jim Carrey ha detto: ‘Chi ride al cinema non guarisce dai propri problemi ma per un’ora e mezza non ci pensa’. Ecco perché, il modo migliore per superare il Blue Monday, il terzo lunedì di gennaio considerato il giorno più triste dell’anno, potrebbe essere guardare un film divertente, magari sotto al piumone sorseggiando una buona cioccolata calda. Occorre specificare che non c’è una vera base scientifica dietro alle teorie che circolano sul Blue Monday, ma è facile ammettere che – in via generale – il meteo che peggiora, le vacanze che ci hanno lasciati fuori forma, i saldi terminati e le tante spese affrontate, l’idea che manchi ancora molto alle prossime ferie, i malanni di stagione e i buoni propositi che già a metà del mese iniziano a non essere rispettati, possano rendere malinconico anche il più inguaribile degli ottimisti. E, dunque, come superare questa giornata? Ecco 5 titoli perfetti per sorridere con allegria durante il famigerato Blue Monday.

Smetto quando voglio – RaiPlay

L’esordio alla regia cinematografica di Sydney Sibilia vede un cast eccezionale ad interpretare una storia ai limiti del paradossale. Pietro (Edoardo Leo) è un ricercatore universitario in neurobiologia. Quando l’Ateneo in cui lavora decide di non rinnovargli il contratto di ricerca, l’uomo è messo alle strette e contatta alcuni dei suoi ex colleghi, specializzati in differenti materie, per mettere insieme un business: creare una nuova droga intelligente, la cui molecola non è ancora classificata come sostanza stupefacente dal Ministero della Salute. Le avventure della banda si rivelano tragicomiche e rischiano ovviamente di mettere tutti i membri del gruppo nei guai. Nel cast compaiono Stefano Fresi, Libero Di Rienzo, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Valerio Aprea, Valeria Solarino e Neri Marcorè. Il film ha anche due sequel: ‘Smetto quando voglio – Masterclass’ e ‘Smetto quando voglio - Ad honorem’.

Mean Girls – Prime Video

‘Mean Girls’ potrebbe sembrare un teen movie come gli altri ma, in realtà, è un caposaldo della commedia secondo i millennials. Cady Heron (Lindsay Lohan) è una sedicenne che, dopo aver trascorso tutta la sua infanzia in Africa per via del lavoro dei genitori, torna a vivere in città. Qui la ragazza è alle prese con tutte le disavventure adolescenziali: prime cotte, compiti in classe e difficoltà a farsi dei nuovi amici. I primi ad avvicinarla sono Janis e Damian, due nerd che la convincono a fingersi amica delle Barbie, le ragazze più popolari della scuola: Regina George (Rachel McAdams), Karen Smith (Amanda Seyfried) e Gretchen Wieners (Lacey Chabert). Il compito di Cady sarà scoprire i segreti del trio e boicottare le Barbie dall’interno, distruggendo il loro regno di terrore al liceo. La sceneggiatura del film è firmata da Tina Fey, ex attrice e autrice del Saturday Night Live, che ha scritto il copione del film basandosi sul libro ‘Queen Bees & Wannabees’ di Rosalind Wisenman.

Come far litigare mamma e papà – NowTV

Uscita nel settembre del 2024, questa commedia per tutta la famiglia è stata scritta e diretta da Gianluca Ansanelli e vede come protagonisti Carolina Crescentini e Giampaolo Morelli. Gabriele (il piccolo Adrea Condè) è l’unico bambino della sua classe ad avere due genitori che vivono ancora come coppia. Miriam e Stefano (interpretati rispettivamente da Crescentini e Morelli) sono, infatti, molto innamorati, a differenza dei genitori dei compagni di classe di Gabriele che sono invece tutte coppie separate. Il bimbo guarda con invidia i viaggi e i regali che gli altri bambini ricevono dai genitori e dai loro nuovi compagni e, per questo, insieme alla sua amica Rebecca, tenta in ogni modo di far litigare la sua mamma e il suo papà e di spingerli alla separazione.

Cado dalle nubi – Netflix

Checco Zalone (all’anagrafe Luca Medici) ci ha ripetutamente abituati, nella sua esperienza di comico e attore, alle risate. Forse il film che per eccellenza è diventato oggi un evergreen è proprio il primo in cui è comparso e che ha decretato il suo successo al cinema: ‘Cado dalle nubi’. Nel lungometraggio diretto da Gennaro Nunziante, Checco viene lasciato dalla sua storica fidanzata Angela e decide allora di partire dalla Puglia e di trasferirsi a Milano per inseguire il sogno di diventare musicista. Una volta arrivato in città, scopre che suo cugino Alfredo (Dino Abbrescia) non ha mai dichiarato in famiglia di essere omosessuale e convive da quasi 10 anni con Manolo (Fabio Troiano). A Milano Checco conosce anche Marika (Giulia Michelini), una ragazza che non sembra ricambiare il suo amore, ed è costretto a fare i conti con la diffidenza che il padre della giovane, segretario di un partito prettamente nordista, nutre verso le persone che provengono dal sud Italia.

2 single a nozze – NowTV

Owen Wilson e Vince Vaughn sono i protagonisti di questa commedia del 2005 diretta da David Dobkin. John (Wilson) e Jeremy (Vaughn), amici fraterni da tutta la vita, sono entrambi avvocati divorzisti e condividono un’abitudine: si imbucano ai matrimoni di persone sconosciute perché ritengono che durante le cerimonie le donne siano più sensibili e sia, per questo, più semplice riuscire a rimorchiarle. I due decidono di presentarsi al matrimonio della figlia di William Cleary (Christopher Walken), segretario al tesoro degli Stati Uniti d'America, e di provare a sedurre le sorelle della sposa: Claire (Rachel McAdams) e Gloria (Isla Fisher). Fingendo di essere lontani parenti del segretario, John e Jeremy riescono anche a trascorrere il weekend successivo alla cerimonia con i Cleary, ma, se Gloria si dice da subito innamorata di Jeremy, Claire ha molti dubbi: John le piace ma è già promessa sposa a Sack (Bradley Cooper).