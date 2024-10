Columbus o Indigenous: che dilemma

di Pupo

Una settimana fa mi trovavo a New York per lavoro. Ero lì nel “Columbus Day” in cui si festeggiava la scoperta dell’America. La Quinta strada era un corteo spettacolare che si muoveva contromano. Suoni, canti, balli e colori provenienti da tutte le Americhe e, naturalmente, dall’Italia. Un’esperienza emozionante, da provare. Fra le delegazioni dei vari Paesi presenti, la domanda predominante era sempre la stessa: chi vincerà le prossime elezioni politiche? Si vocifera che, nei sondaggi, “Parruccone” stia recuperando, ma è l’incertezza ancora a tenere banco. L’unica certezza che ancora resiste, è quella che il Columbus Day continuerà a chiamarsi così. Coloro che volevano sostituirlo con l’“Indigenous Peoples’ Day”, non l’hanno ancora spuntata. Si dice che, anche questo, potrebbe dipendere da chi sarà il prossimo inquilino della Casa Bianca.