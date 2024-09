Colori e libertà. L’estate infinita inizia a Milano

di Eva Desiderio

Sempre più moda mare per la prossima estate 2025 che sta sfilando in questi giorni a Parigi e che ha già sfilato con belle collezioni vacanza alla Milano Fashion Week tanto che qualcuno già pensa a una giornata nel Calendario tutta dedicata alla moda mare. Proposte organizzative interessanti che stregano molti brand come quello di Cristina Ferrari, signora torinese che da sempre è famosa per la classe e la perfezione dei suoi costumi da bagno che si è ispirata ai colori e alle emozioni dell’Aurora Boreale per l’estate 2025.

"Nelle mie creazioni ci sono colori come il verde, il blu e il rosa dell’alta per stampe d’arte che faccio fare a Como – racconta Cristina Ferrari – e i costumi così scolpiti e grafici si trasformano in body da usare anche la sera per le occasioni eleganti". Tanti i decori di cristalli, tanta l’attenzione ai modelli per le curvy, tanta voglia di classico rivisitato per una produzione che si fa in Toscana, a Castelfiorentino, per un tessuto meraviglioso come la microfibra.

Ha debuttato durante la settimana di sfilate milanesi anche ’Miss Bikini Luxe’, la collezione Cruise easy chic disegnata dalle stiliste Alessandra e Francesca Piacentini: costumi da bagno con echi tribali, citazioni dalla cultura indiana, echi della flora e fauna delle foreste, decori tribali, tutto in un’aurea di preziosità e seduzione.

Ma non è tutto. Ha celebrato 40 anni di stile Laura Urbinati, regina dei costumi da bagno colti e raffinati, con un evento speciale sempre a Milano, con al centro l’ultima collezione per l’estate 2025. ’Imagine memories’ si chiama il viaggio visuale attraverso materiali d’archivio e video d’autore, frutto di storiche collaborazioni della Urbinati con artisti, creativi e grandi sognatori. Per un giorno atelier e showroom si trasformano in una galleria sui generis dove ripercorrere, in un climax ascendente e immersivo, i traguardi e le sperimentazioni della stilista con un progetto curato da Amir Capogrossi.

Tra le tante presentazioni di collezioni anche di accessori a Milano spicca quella raffinatissima del marchio di borse Franzi nella suite Verdi dell’Hotel de Milan: il brand datato 1864 lancia il foulard dei 160 anni realizzato a Como da Mantero, vero oggetto da collezione per donne super eleganti che amano altissima qualità e perfezione di esecuzione. Oggi il marchio Franzi, ricercato e lussuoso, è di proprietà di Marco Calzoni, Ceo che ha rilevato il marchio nel 2019 e che dà lavoro tra Milano e Firenze a circa 200 operai dei quali però solo sei riescono a fare le borse capolavoro perché detentori di tanti segreti manifatturieri. La produzione lenta garantisce il pezzo unico di Franzi come la borsa Margherita con una struttura di metallo ricoperta a mano con pelle pregiata.

"Riusciamo a fare in coccodrillo o in struzzo solo due borse al mese con veri maestri della pelletteria", racconta con orgoglio e passione Marco Calzoni. Tra le tante altre griffe in pista anche Marina Rinaldi con le proposte di Zuhair Murad, Weekend Max Mara con Ashley Park, Durazzi Milano, della principessa tailandese Sirivannavari, di MSGM, di Gentyportofino, di Santoni, La Double J, di Fratelli Rossetti, di Brioni e Cividini.