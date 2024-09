Coloranti tossici nelle copertine, ancora velenosi alcuni libri antichi: i rischi per la salute

Roma, 3 settembre 2024 – Come nell’invenzione letteraria di Umberto Eco ci sono libri capaci di avvelenare e potenzialmente pericolosi per chi li maneggia quotidianamente. “Il nome della rosa” arriva ai giorni nostri e minaccia bibliotecari e i librai. Stavolta non viene “incriminato” un singolo manoscritto ma tutta una serie di volumi di età vittoriana, impregnati di coloranti tossici a base di piombo e cromo, utilizzati a cavallo tra Ottocento e Novecento per rendere più accattivanti le copertine in tessuto. A scoprirlo, attraverso una serie di analisi, i chimici della Lipscomb University negli Stati Uniti, che hanno presentato i risultati dei loro studi al congresso dell'American Chemical Society.

L’analisi

L’esame dei vecchi volumi è iniziato dopo che i bibliotecari della Lipscomb University si sono rivolti al dipartimento di chimica dell'ateneo per testare alcuni libri con copertina in tessuto dai colori brillanti risalenti al XIX secolo e ai primi del XX. I ricercatori hanno quindi impiegato diverse tecniche di analisi come la fluorescenza a raggi X, per verificare la presenza di arsenico e altri metalli pesanti, la spettroscopia di emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente, per determinare la concentrazione di tali metalli, e la diffrazione a raggi X, per identificare le molecole di pigmento che li contengono. Quest'ultima tecnica non era mai stata applicata ai libri prima d'ora.

I risultati

I risultati hanno rivelato la presenza di piombo e cromo in concentrazioni elevate e pericolo se in vari campioni. In alcuni casi si trattava di cromato di piombo, un pigmento giallo famoso soprattutto per la brillante colorazione dei Girasoli di Vincent van Gogh. Il cromato di piombo, però, contiene quantità uguali di piombo e cromo, mentre nei libri sono state riscontrate concentrazioni di piombo molto più elevate rispetto a quelle del cromo. Ciò probabilmente significa che sono stati utilizzati altri coloranti contenenti concentrazioni diverse di metalli. I ricercatori stanno lavorando per scoprire quali sono.

Libri sigillati

In attesa dell’esito delle nuove analisi, i libri sono stati sigillati in plastica e rimossi dalla circolazione, perché alcuni campioni contengono concentrazioni di piombo e di cromo superiori, rispettivamente di due e sei volte, rispetto ai limiti di esposizione considerati accettabili dalle autorità sanitarie statunitensi. "Questi vecchi libri con coloranti tossici potrebbero trovarsi in università, biblioteche pubbliche e collezioni private – afferma la chimica Abigail Hoermann – quindi vogliamo trovare un modo per permettere a tutti di scoprire a cosa si espongono con questi libri e come conservarli in modo sicuro".