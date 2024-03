Collezione e mostra. Il brand in vetrina

Baldinini, storica azienda di calzature e accessori presenta la nuova collezione inverno 2024/25 con ’Fino ad ora come allora’, la mostra immersiva che racconterà la storia e il ’Saper Fare’ che caratterizzano da sempre Baldinini. L’esposizione sta animando il Baldinini Store di via Della Spiga, è curata da Matete Martini, in arte Matete e racconta il percorso di

successo del brand attraverso opere dell’artista, audio foto e video e una selezione

dell’archivio storico Baldinini affiancato da alcuni pezzi della nuova collezione invernale. Due i modelli protagonisti rivisitati: mocassino e ballerina. Il primo in naplak Japanese Maple, caratterizzato dall’accessorio B-Chain laccato in tinta con la tomaia e il tacco cuore, si ispira a un modello iconico dall’archivio Baldinini. A fianco, la ballerina a punta sfilata a stampa leopardo con tacco basso e inserti in cristallo è invece un tributo al classico animalier del brand. Il marchio ha esplorato negli anni dettagli che celebrano l’eredità del meglio del Made in Italy nell’uso di tecniche, materiali e dettagli di finitura speciali, unendoli a silhouette semplici e raffinate, che sposano un lusso rilassato. L’evento è il primo di una serie per i 115 anni che Baldinini compirà nel 2025.