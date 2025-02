La Gen Z e la riscossa della coda bassa, perfetta in ogni occasione

Roma, 14 febbraio 2025 – Dal look disinvolto di Cameron Diaz alla versione ultraliscia di Kerry Washington, fino all'eleganza di Nicole Kidman, la coda bassa continua a essere una delle acconciature più amate. Facile da realizzare e perfetta per ogni occasione, si conferma un vero passe-partout nel mondo dell'hairstyling. Perfetta per ogni stile e occasione, rimane un classico intramontabile nel mondo della moda e della bellezza, riscoperto anche dalle giovani della Gen Z.

Punti di forza

Pamela Anderson, fedele al suo stile iconico, ha scelto una coda bassa con radici leggermente sollevate e lunghezze ondulate. In varie occasioni pubbliche Meghan Markle, duchessa di Sussex, ha reinterpretato la classica coda bassa con un intreccio raffinato che parte dalla nuca e si sviluppa fino alle spalle. Il successo della coda bassa, però, non dipende solo dalle tendenze dettate dalle celebrities, ma anche dalla sua natura senza tempo e dalla facilità di realizzazione. I vantaggi di questa pettinatura sono molteplici: oltre a essere pratica e veloce da fare, dona un tocco bon ton che si adatta perfettamente sia agli outfit più eleganti e formali sia a quelli più audaci, creando un interessante contrasto. Inoltre, è una scelta ideale anche per le spose, soprattutto quando l’abito prevede un velo.

A chi sta bene la coda bassa

La coda bassa è una delle acconciature più versatili e adatte a tutte, indipendentemente dalla forma del viso, dalla lunghezza o dalla texture dei capelli. Meglio una coda alta o bassa? La risposta dipende dal gusto personale, ma anche dall’effetto visivo desiderato. Una ponytail bassa, ad esempio, aiuta a bilanciare un profilo con un mento sfuggente, mentre una coda alta crea un effetto più slanciato, proprio come accade con lo chignon alto e basso.

Capelli lisci

Per ottenere un effetto impeccabilmente liscio, è fondamentale partire dalla giusta preparazione. Dopo aver lavato i capelli con uno shampoo districante, è consigliabile applicare un prodotto idratante, come un balsamo o una maschera nutriente. L’asciugatura gioca un ruolo cruciale: utilizzando un termoprotettore e dirigendo il phon dall’alto verso il basso con l’aiuto di una spazzola, si otterrà una chioma luminosa e priva di crespo. Una volta pronti, basterà raccogliere i capelli sotto la nuca, fissarli con un elastico e, per un tocco sofisticato, avvolgere una ciocca attorno all’elastico per nasconderlo.

Lunghezze medie

I tagli medi, soprattutto quelli scalati, sono molto di tendenza, ma possono rendere più complessa la realizzazione di raccolti armoniosi. Una soluzione elegante è lasciare libere alcune ciocche frontali, creando un effetto di frangia a tendina che incornici il viso. In alternativa si può puntare su un look leggermente spettinato per camuffare la scalatura, oppure trasformare la coda in un morbido chignon basso dallo stile messy.

Capelli mossi

Chi ha i capelli mossi può scegliere tra due opzioni: valorizzare la texture naturale raccogliendo i capelli delicatamente alla base del collo o creare un contrasto lavorando la parte superiore della chioma in modo più liscio e tirato, lasciando le lunghezze ondulate. Per una maggiore definizione e tenuta, si possono utilizzare prodotti styling a effetto bagnato.