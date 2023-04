Clint Eastwood sarebbe pronto a girare il suo probabile ultimo film

Gira voce che Clint Eastwood, 92 anni di cui 60 passati nel mondo del cinema, si stia preparando a girare l'ultimo film della sua fortunata carriera. A riportare la notizia in esclusiva è stato il sito DiscussingFilm: il titolo provvis orio sarebbe "Juror#2".

Cosa sappiamo finora

Dovrebbe essere la Warner Bros a farsi carico della distribuzione della possibile ultima opera di Eastwood. Tra lo studio e l'attore de la "Trilogia del dollaro" di Sergio Leone e la saga dell'Ispettore Callaghan il sodalizio dura dai tempo di "Gran Torino" (2008) e si è cementato negli anni grazie a collaborazioni esclusive per pellicole come American Sniper (2014) e Sully (2016), per citarne due. Nessuna data di inizio riprese è stata fissata e poco è trapelato anche per quanto riguardo il cast. Gli occhi del regista, vincitore a vario titolo di quattro premi Oscar, sarebbero puntati su una giovane star di Hollywood che nei prossimi mesi sarà in sala con un grande film. Le scommesse sono aperte.

La trama di "Juror#2"

Eastwood è lontano dalle scene dal 2021, anno in cui è uscito "Cry Macho - Ritorno a casa", diretto e interpretato da lui. Ora, sempre secondo le indiscrezioni, starebbe lavorando a un nuovo thriller. La storia segue un giurato in un processo per omicidio che, dopo essersi reso conto di aver causato la morte della vittima, si trova di fronte a un dilemma: manipolare gli altri membri della giuria per salvarsi, oppure costituirsi.

L'eredità di Clint Eastwood

Due volte Oscar per la miglior regia e due come miglior film ("Unforgiven", 1992, e "Million Dollar Baby", 2004), uno alla memoria Irving G. Thalberg, un premio César, sei Golden Globe e quattro David di Donatello: è quasi impossibile quantificare il successo di Eastwood. "Juror#2" sarebbe la sua 40esima volta alla regina di un lungometraggio, ennesimo capitolo di un'epica carriera.