Claudia Schiffer torna nella moda e sceglie Ermanno Scervino

Firenze, 25 luglio 2024 – Bionda come lei solo Marylin. Bella come poche altre donne al mondo, brava a non eccedere mai anche quando è stata per tutto il mondo solo Claudia, Claudia Schiffer naturalmente, supermodel degli anni Novanta indimenticata, una falcata favolosa, un corpo perfetto, un viso d’angelo e quei capelli d’oro. Padrona delle passerelle con le sue amiche supertop Naomi, Cindy Christy, Carla, dominatrice di più di 1000 copertine glamour delle principali riviste di moda. Ed eccola ora, alla vigilia dei suoi splendidi 54 anni (li compirà il prossimo 25 agosto perché è nata quel giorno del 1970), diventare la protagonista della campagna pubblicitaria di Ermanno Scervino, il re della Sport Couture con atelier e azienda alle porte di Firenze, per l’autunno-inverno 2024-2025. Le foto la ritraggono a tutta seduzione coi capelli lunghi bagnati e la canottiera o avvolta nel piumino couture corto e molto couture con le chiome folte di sempre, e sono state scattate a Londra da Luigi & Iango famosi fotografi di moda con Sissy Vian come Stylist, e con la direzione artistica dello stesso Ermanno Scervino a Londra insieme all’amministratore unico Toni Scervino.

Claudia Schiffer per Ermanno Scervino

Ecco adesso la Schiffer regina dell’adv dopo altre magnifiche creature come Natalia Vodianova, Joan Smalls, Kate Moss, Vittoria Ceretti, Bianca Balti, Irina Shayk ed Elisa Sednaoui, solo alcuni volti delle scorse campagne. Ora Claudia indossa pezzi come uno shearling ricamato e un grosso cardigan maschile, incarnando perfettamente il tema "Sport Couture" della campagna Autunno Inverno 2024 – 2025. La collezione comprende anche forme anatomiche e giacche scolpite, che celebrano l'artigianalità e il savoir-faire italiano.

Nara a Rheinberg nell'allora Germania Ovest da giovanissima voleva diventare avvocato come il padre e si vergognava di essere alta 1 metro e 80 cm. Poi la svolta quando viene notata a Dussendorf da Michael Levaton a capo di una società di modelle e diventa subito nel 1987 testimonial di Chanel. Poi seguiranno campagne coi più grandi dello stile da Valentino a Versace e tanti altri e poi nel 2009 la decisione di ritirarsi dalle passerelle per dedicarsi alla famiglia. Perchè nel frattempo si è sposata con un regista e ha avuto due figli. Torna a sfilare a Milano nel settembre 2017 chiamata da Donatella Versace in passerella con altre supertop strafamose come lei per il decennale delle morte di Gianni Versace. Negli ultimi anni si è dedicata al cinema come attrice e produttrice. E ora questa bella campagna per Ermanno Scervino.