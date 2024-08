Claudia Schiffer musa moderna e intrigante per Ermanno Scervino

"Lavorare con Claudia è stato molto piacevole, lei è una grande professionista e una donna molto simpatica, seria, bellissima". Così Ermanno Scervino parlando della supertop Claudia Schiffer che ha scelto come protagonista della sua campagna per la collezione dell’autunno-inverno 2024-2025. Dopo tante modelle eccezionali che hanno dato volto e corpo alla seduzione firmata Ermanno Scervino – da Natalia Vodianova a Joan Smalls, da Kate Moss a Vittoria Ceretti, Bianca Balti, Irina shayk e Elisa Sednaoui – ecco ora la campagna con la Schiffer scattata a Londra poco tempo fa dagli amici fotografi di fama internazionale Luigi & Iango sotto la direzione artistica dello stesso stilista fiorentino con lo styling di Sissi Vian. Con loro anche l’amminstratore unico Toni Scevino che è in partenza per un giro di lavoro in Cina, Singapore, Dubai e Arabia Saudita.

"Le donne sono belle sempre, a tutte le età! – afferma Ermanno che sta lavorando per assemblare ad arte la prossima collezione per la primavera-estate 2025 che sfilerà a settembre a Milano – e Claudia ne è la dimostrazione. Una persona affascinante e conosce bene il suo lavoro: è sempre uguale anche se gli anni sono passati dalle sue prime sfilate e dal grandissimo successo che ha conquistato fin da giovanissima. Io ho avuto a che fare con tante professioniste delle passerelle ma lei sì che ci sa stare davanti all’obiettivo. Ha gambe perfette, si può ancora permettere tutto. Ed è la dimostrazione che se una persona si cura col cibo e la ginnastica può sembrare una ragazza".

Bionda come lei solo Marylin. Bella come poche altre donne al mondo, brava a non eccedere mai anche quando è stata per tutto il mondo solo Claudia, Claudia Schiffer naturalmente, supermodel degli anni Novanta indimenticata, una falcata favolosa, un corpo perfetto, un viso d’angelo e quei capelli d’oro. Padrona delle passerelle con le sue amiche supertop Naomi, Cindy Christy, Carla, dominatrice di più di 1000 copertine glamour delle principali riviste di moda. Ed eccola ora, alla vigilia dei suoi splendidi 54 anni (li compirà il prossimo 25 agosto perché è nata quel giorno del 1970), diventare la protagonista della campagna di Ermanno Scervino, il re della Sport Couture.

Le foto la ritraggono a tutta seduzione coi capelli lunghi bagnati e la canottiera o avvolta nel piumino couture corto o sotto al cardigan di cashmere bianco latte che viene prodotto internamente nel maglifico dell’azienda a Firenze. Negli scatti di Luigi & Iango Claudia indossa pezzi come uno shearling ricamato e un cardigan maschile, incarnando perfettamente il tema ’Sport Couture’. La collezione comprende anche forme anatomiche negli abiti da sera sontuosi e giacche scolpite, che celebrano l’artigianalità e il savoir-faire italiano.

"Le è piaciuto molto il giubbotto di montone verde militare tutto ricamato a mano, perché corto e un po’ sbarazzino – continua Ermanno che trascorrerà le vacanze a Forte dei Marmi – perché durante gli scatti abbiamo cercato anche di improvvisare senza troppe forzate elaborazioni. Claudia l’ho vista molto bella sul set, e proprio così intrigante perché non acerba. Del resto è una diva. Molto moderna, come piace a me. La campagna uscirà a giorni ma io sto già pensando alla prossima con una nuova musa", conclude Ermanno Scervino.