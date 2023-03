Cinzia TH Torrini: "Il MeToo ha svelato la verità. Ma non amo le denunce tardive"

La regista toscana Cinzia TH Torrini, 68 anni. Il TH è una sigla scelta all’età di 12 anni

Ospite di Cortinametraggio, il festival di cortometraggi più importante d’Italia, Cinzia TH Torrini racconta se stessa: la storia di una regista donna che ha saputo affermarsi, con tenacia e determinazione, in un mondo del cinema tutto al maschile, in cui di registe donne in Italia si parlava solo di Lina Wertmuller e Liliana Cavani. Cinzia TH - nessuno saprà mai il segreto di quelle due lettere - parla di cinema, del ruolo delle donne oggi e ieri. E anche del #MeToo. Con una posizione che potrà sembrare spiazzante, ma che invece è molto rigorosa. Che esperienza sta vivendo in questo festival? "Sono felice di immergermi nei lavori di giovani cineasti. Senti quasi di toccare con mano il cinema del futuro". È stata dura per lei, donna, affermarsi nel cinema all’alba degli anni Ottanta? "Il primo ostacolo è stato mio padre. Mi diceva sempre ‘devi realizzare te stessa’: ma quando gli ho detto che avrei voluto fare il cinema mi ha detto ‘ma devi farti una famiglia!’… Poi, dopo una scuola di cinema in Germania, la stessa che aveva fatto Wim Wenders, realizzai il primo cortometraggio, sull’ultimo barcaiolo del fiume Arno. Quando mi vide intervistata, si convinse che forse dopotutto...