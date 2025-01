Chi è Valentina Pace, il ritorno a Un posto al sole

Nei giorni scorsi è tornata nel cast di ‘Un posto al sole’, un’attrice ben nota agli appassionati della soap opera di Rai 3. Parliamo di Valentina Pace che ha fatto il suo ritorno a Napoli con il personaggio di Elena Giordano.

Nelle scorse settimane era uscito il rumor di un personaggio storico della soap opera pronto a tornare. Alcuni avevano ipotizzato Angela Poggi, altri ancora Gianluca Palladini ma, alla fine, nelle trame di “Un posto al sole” ha fatto il suo ritorno Elena Giordano, la figlia di Marina. Nella storia vedremo Elena Giordano incontrare Gennaro Gagliotti, l’imprenditore nuovo “villain” delle storie che orbitano intorno a Palazzo Palladini. L’uomo rimarrà affascinato da Elena fin dal primo sguardo. Mentre vive una piena crisi matrimoniale con la moglie, inizierà a cercare di corteggiare la figlia di Marina. Cosa accadrà tra i due?

La carriera

A vestire i panni di Elena Giordano è Valentina Pace, volto noto della soap opera di Rai 3. Nata a Roma il 21 giugno 1977 ha vinto il titolo di Miss Cinema nel 1995 grazie alla sua partecipazione a Miss Italia. Dopo alcune apparizioni in tv (come nel programma di Gianni Boncompagni ‘Macao’), inizia a essere scelta nel cast di alcune importanti fiction. I primi passi la vedono coinvolta nella miniserie ‘Morte di una ragazza perbene’ (del 1999) per poi apparire anche al cinema nel film ‘South Kensington’ di Carlo Vanzina dove interpreta il ruolo di Giulia nella commedia italiana.

Nel 2002 nella miniserie di Canale 5 ‘Ma il portiere non c’è mai?’, in onda fra la tarda primavera e l’estate di quell’anno. Ebbe un buon successo ma non fu mai realizzato un seguito. Sempre nel 2002 appare per la prima volta nella soap opera di Rai 3 ‘Un posto al sole’ con il ruolo di Elena Giordano. Rimane nel cast per due anni, fino al 2004. Prende una pausa di qualche mese e torna nel 2005 per poi diventare un personaggio fisso per diversi anni, fino al 2010. Il suo non è mai un addio e, in alcune occasioni, accetta di ritornare sul set negli anni a seguire, nel 2016 e poi dal 2017 al 2019. Intanto, nel 2005, riuscendo a conciliare i suoi impegni, interpreta Anna nel film ‘L’uomo spezzato’.

Tra gli altri progetti, citiamo anche ‘Un posto al sole d’estate’, la fiction di Canale 5 ‘Carabinieri’ e il ruolo di Emilia Radicati in ‘La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa’.

La vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel luglio 2022, Valentina Pace ha sposato Stefano Moruzzi dopo 7 anni di fidanzamento. I due hanno avuto una figlia, Matilde, qualche anno prima, nel 2019. L’attrice era già madre di Alice, nata da una precedente relazione. Entrambe le bambine sono state le damigelle scelte dalla coppia durante le loro nozze, con rito civile, ai Castelli romani. Ai tempi, Valentina Pace aveva condiviso sui social uno scatto, insieme al neo marito, con la romantica frase: “Mi bacerai così per i prossimi 50 anni?”.