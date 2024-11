Tom Cruise, 62 anni e una nuova Mission Impossible

Roma, 12 novembre 2024 – Nuova ‘Mission Impossible’ per Tom Cruise. L’attore vestirà per l’ottava volta i panni del protagonista, l’agente Ethan Hunt che interpreta dal 1996. Ad annunciare il nuovo titolo è stato lui stesso sui social. Di ‘Mission: Impossible – The Final Reckoning’ (part 2) Cruise è anche il produttore.

il film uscirà prossimamente al cinema ed è la seconda parte di quello del 2023, per la regia di Christopher McQuarrie che ha curato assieme a Cruise anche quest'ultima pellicola.

La saga di ‘Mission Impossible’ è ispirata all'omonima serie televisiva. Il primo film – come detto –risale al 1996 e ha guadagnato finora oltre 4 miliardi di dollari in tutto il mondo. Nel nuovo trailer vediamo un Tom Cruise, 62 anni, che combatte una vera e propria guerra contro il tempo. Non si tira indietro tra corse, immersioni e lanci aerei. Le prime immagini promettono sequenze d'azione adrenaliniche dove, sul finale il protagonista dice: "Devi fidarti di me un'ultima volta", lasciando trasparire che forse potrebbe finire qui, dopo quasi 30 anni.

Al fianco del protagonista reciterà un grande cast che vede, tra gli altri, Charles Parnell, Hayley Atwell, Vanessa Kirby e tante altre star del cinema di Hollywood che sorprenderanno gli spettatori con scene esplosive.

Negli Stati Uniti il film arriverà il 23 maggio 2025.