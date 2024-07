‘The Perfect Couple’, quando esce su Netflix la nuova miniserie con Nicole Kidman

Di recente Netflix ha diffuso le prime immagini di ‘The Perfect Couple’, una nuova miniserie diretta da Susanne Bier con protagonista Nicole Kidman. Il titolo sarà composto da 6 episodi e uscirà su Netflix a partire dal 5 settembre 2024. La miniserie si basa sull’omonimo romanzo di Elin Hilderbrand.

Trama

La rinomata scrittrice Greer Garrison e suo marito Tag Winbury sono a capo di una famiglia apparentemente perfetta che vive a Nantucket. Amelia Sacks (Eve Hewson) sta per sposarsi con uno dei figli dei Winbury, Benji, unendosi così al loro ricco clan. Greer ha finanziato il loro matrimonio, che si preannuncia come l'evento clou della stagione, un appuntamento di cui tutti parleranno.

Tuttavia, sembra che la famiglia abbia degli scheletri nell’armadio. Poco prima delle nozze di Amelia e Benji appare un cadavere sulla spiaggia. A poco a poco vengono a galla alcuni segreti della dinastia Winbury. L’indagine che ne consegue sembra uscita direttamente dai romanzi di Greer. L’ombra del sospetto ricade su tutti quanti.

Cast

La miniserie 'The Perfect Couple' vanta un cast stellare. Nicole Kidman (vista di recente in 'A Family Affair,' 'Being the Ricardos') interpreterà Greer Garrison Winbury, la madre dello sposo. Liev Schreiber ('Ray Donovan,' 'Asteroid City') darà il volto a Tag Winbury, il padre dello sposo. Dakota Fanning ('Once Upon a Time in Hollywood,' l'imminente 'The Equalizer 3') sarà Abby Winbury, la cognata di Amelia Sacks, la sposa. Il ruolo di quest’ultima è stato affidato a Eve Hewson ('Flora and Son,' 'Bad Sisters'). Billy Howle ('Under the Banner of Heaven,' 'The Serpent') sarà Benji Winbury, lo sposo. Meghann Fahy ('The White Lotus,' 'The Bold Type') interpreterà Merritt Monaco, la migliore amica della sposa. A Ishaan Khatter ('Beyond the Clouds,' 'A Suitable Boy') è spettato il personaggio di Shooter Dival, il migliore amico dello sposo. Jack Reynor ('Midsommar,' 'The Peripheral') sarà Thomas Winbury, il fratello dello sposo. Mia Isaac ('Not Okay,' 'Black Cake') vestirà i panni di Chloe Carter, la figlia del capo della polizia. Sam Nivola ('Maestro,' 'White Noise') sarà Will Winbury, il fratello dello sposo. Michael Beach ('Mayor of Kingstown,' 'DAHMER — Monster: The Jeffrey Dahmer Story') sarà Dan Carter, il capo della polizia. Vedremo Donna Lynne Champlin ('Crazy Ex-Girlfriend,' 'The First Lady') nelle vesti di Nikki Henry, la detective. Isabelle Adjani sarà Isabel Nallet, l'amica di famiglia.

Riprese

La produzione di 'The Perfect Couple' è cominciata in primavera inoltrata. Susanne Bier, vincitrice di Emmy e Oscar, dirigerà tutti e 6 gli episodi e sarà produttrice esecutiva insieme alla showrunner Jenna Lamia (che ha già seguito 'Good Girls'). Gli altri produttori esecutivi della serie limitata includono Shawn Levy per 21 Laps Entertainment; Gail Berman e Hend Baghdady per The Jackal Group; Kidman e Per Saari per Blossom Films; e Josh Barry.