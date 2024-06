Le serie tv in arrivo su Sky a giugno 2024

Ecco il calendario completo delle serie tv in arrivo a giugno 2024 su Sky e in streaming su NOW. Un menù che include il ritorno di un attesissimo titolo e l’esordio di uno spin-off. Ecco la guida con le serie tv da non perdere.

Su Sky arriva la seconda (attesissima) stagione di ‘House of the Dragon’

Sicuramente la più attesa di tutte è “House of the dragon”. Dal 17 giugno, in esclusiva e in contemporanea con l’uscita negli Stati Uniti, arriva la seconda stagione, con un appuntamento settimanale. Il drama HBO è ambientato 200 anni prima delle vicende della serie originale, Game of Thrones – Il Trono di Spade. Ma cosa possiamo aspettarci dagli episodi inediti? Nonostante si punti all’effetto sorpresa, sappiamo che la casata dei Targaryen è divisa: c’è Westeros che si trova sull’orlo di una sanguinosa guerra civile per il Trono, con il Consiglio dei Verdi, e quello dei Neri pronti a combattere rispettivamente per Re Aegon e per la Regina Rhaenyra. In totale sono stati girati 8 nuovi episodi e saranno rilasciati con cadenza settimanale.

Nel cast ci sono Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy mentre le new entry sono rappresentate da Simon Russell Beale e Clinton Liberty. La prima stagione è stata un successo a livello di critiche e di ascolti. Basti pensare che Il giorno successivo alla première della serie, il canale HBO ha dichiarato che l'episodio è stato visto da 9,99 milioni di telespettatori negli Stati Uniti durante la prima notte, il miglior risultato di sempre per l’esordio di una serie tv nella storia dell'emittente via cavo. Dal 5 giugno, invece, ecco lo spin-off “Belgravia: The Next Chapter”, il seguito della serie originale, Belgravia. Sono passati trent’anni dalle vicende narrate nella serie originale. Siamo nel 1871 e Lord Frederick Trenchard incontra Clara Dunn. Tra loro esplode l’amore, il loro legame è pieno di passione. Ma Frederick nasconde un segreto, un trauma che ha origini dall’infanzia per colpa di un padre che ha sempre avuto una preferenza per il figlio minore, James. Improvvisamente, uno scandalo minaccia di dividere per sempre i due innamorati e solo la verità potrà impedire che questo avvenga. Sono 8 gli episodi che compongono questa stagione, trasmessa negli Stati Uniti da gennaio a marzo e in arrivo in Italia nel mese di giugno. Alla produzione troviamo Julian Fellowes, autore della serie “Belgravia” e ideatore di "Downton Abbey" e "The Gilded Age". Dal 21 giugno sarà disponibile anche la quarta stagione di “Delitti ai Tropici”. La serie crime si svolge sull’isola di Martinica e ha come protagonisti una curiosa coppia di investigatrici: la pacata Comandante Mélissa Sainte-Rose e l’impulsiva Capitana Gaëlle Crivelli. Spazio, come sempre a nuovi misteri e delitti, senza dimenticare una parallela esplorazione delle loro vite private e intime, con equilibri non sempre facili da conquistare. Infine, ecco qualche altro appuntamento da segnarvi. Il 10 giugno sarà trasmesso l’episodio finale della serie “Il simpatizzante” mentre a fine mese, il 25 giugno, i telespettatori potranno assistere all’ultimo atto della nona stagione di “Chicago Med” della dodicesima di “Chicago Fire” e dell’undicesima stagione di “Chicago PD”.