Le serie in uscita su Sky a luglio 2024

Sky continua, anche nel mese di luglio 2024, ad assicurare una programmazione di novità per il pubblico dei suoi abbonati. Tra nuovi episodi in contemporanea con l’America e novità assolute, ecco una guida per rimanere aggiornati sul catalogo delle prossime settimane su Sky e in streaming su NOW.

Da “House of the dragon” a “Transplant”

Continuano le avventure dell’attesissima seconda stagione di “House of the dragon”, trasmessa attualmente anche negli Stati Uniti. Il prequel de “Il trono di spade” vede otto nuovi episodi totali con l’ultimo appuntamento in onda a inizio agosto in Italia. Per tutto il mese di luglio, invece, spazio alla storia di Casa Targaryen. Westeros è sull'orlo di una guerra civile. Intanto Il Consiglio dei Verdi e quello dei Neri combattono rispettivamente per Re Aegon e per la Regina Rhaenyra. Iniziata da poche settimane, la seconda stagione non ha deluso i fan. Attualmente, su Rotten Tomatoes, ha ottenuto un indice di gradimento del 90%, basato su 133 recensioni, con una media di voto del 7,55 su un massimo di 10. Il consenso critico del sito web recita: "Avvicinandosi al suo cataclisma dinastico con un passo deliberato piuttosto che con un galoppo, House of the Dragon imposta attentamente la sua posta in gioco emotiva per rendere l’infuocato spettacolo ancora più bruciante". Scontato e già ufficializzato il rinnovo per una terza stagione. Terminato “Il trono di spade”, questa produzione ha l’intenzione e la missione di accompagnare e intrattenere il pubblico orfano della serie originale. E, al momento, la missione appare compiuta. Dal 2 luglio arriva su Sky (e sempre in streaming su NOW) la terza stagione di “Transplant”. La serie tv medica di produzione canadese è incentrata su Bashir "Bash" Hamed, un medico siriano che arriva in Canada come rifugiato durante la guerra civile siriana. L’uomo sta ricostruendo la sua carriera come medico nel pronto soccorso dell'immaginario York Memorial Hospital a Toronto. In totale sono quattro le stagioni previste con la conclusione delle avventure e delle vicende del medico. L’ultima puntata, in Canada, è andata in onda il 19 gennaio scorso. Il 19 luglio arriva “Helgoland 513”. Si tratta di una miniserie ambientata nel 2034. Dopo una pandemia globale, Helgoland è diventata l'ultimo rifugio sicuro dell'umanità. Ma, improvvisamente, una pericolosa forza sulla terraferma è pronta a invadere e a conquistare l’isola. La produzione tedesca Sky Original è interpretata da Martina Gedeck (Le vite degli altri), Samuel Finzi (The Wedding), Alexander Fehling (Il labirinto del silenzio), Kathrin Angerer (Something to remind me), Antje Traue (L’uomo d’acciaio) e Maja Schöne (Dark). Verranno rilasciati due nuovi episodi a settimana. Infine vi segnaliamo il 21 luglio 2024 “FBI: International”. Su Sky sarà trasmessa la seconda stagione, già trasmessa precedentemente su Rai 2.In America è già terminata la terza stagione (lo scorso maggio) mentre in Italia gli episodi sono stati trasmessi fino al settimo, andato in onda il 25 maggio 2024. La serie segue una squadra di agenti speciali dell'FBI che indagano sulla criminalità e sul terrorismo all'estero. Ad aprile di quest’anno è già stato confermato un nuovo ciclo di episodi in produzione.