Secret Level, anticipazioni della serie su Prime Video: il caso Keanu Reeves

Sarà disponibile su Prime Video a partire dal 10 dicembre 2024 “Secret Level”, una serie antologica animata per adulti. L’annuncio ufficiale è arrivato solo in questi giorni, durante il live streaming globale della Gamescom Opening Night Live e ha provocato immediatamente un enorme interesse tra gli appassionati di videogames e animazione. Ecco tutte le informazioni e anticipazioni che sappiamo sul progetto.

Le anticipazioni sulla serie di Prime Video

In base a quanto emerso fino a ora, Secret Level di Amazon punta a trasformare 15 giochi in cortometraggi animati. Ma quali saranno i videogiochi che faranno parte di questa nuova produzione? Ecco i titoli emersi per gli episodi autoconclusivi che compongono questa prima stagione, in rigoroso ordine alfabetico: Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, PAC-MAN, PlayStation (un episodio mash-up dedicato ad alcuni dei soggetti più amati di PlayStation Studios), Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament e Warhammer 40,000.

Inoltre è stato anticipato – per evitare qualsiasi commento o polemica – che non si tratta di fedeli adattamenti dell’originale bensì di storie originali ambientate nei mondi scelti come soggetti degli episodi.

Nella serie originale sono numerosi e molti noti i nomi coinvolti in questa serie d’animazione, entusiasti di prestare le loro voci ai personaggi riportati sul piccolo schermo, da Arnold Schwarzenegger a Kevin Hart passando per Keanu Reeves e Laura Bailey.

L’esclusiva Prime Video assicura l’uscita contemporanea del progetto in ben 240 Paesi con i primi episodi a partire dal 10 dicembre. A partire dalla settimana seguente, dal 17 dicembre, sono previsti i rilasci di due episodi a settimana.

Come già anticipato, le storie sviluppate saranno ambientate negli universi di alcuni dei videogiochi più amati e celebri al mondo. Alla base di questo progetto ci sono coloro che hanno creato LOVE, DEATH + ROBOTS e ciascun episodio prodotto rappresenterà una vera e propria celebrazione di giochi e giocatori.

La serie è stata creata da Tim Miller, che è anche executive producer. Dave Wilson, invece, è produttore esecutivo ma anche supervising director.

L’idea embrionale di “Secret Level” era stata annunciata durante la Gamescom del 20 agosto 2024, accompagnato da un brevissimo teaser trailer con pochi segmenti e frammenti di quelli che sarebbero stati gli episodi ideati per comporre la prima stagione di questa nuova serie d’animazione.

“Il caso Keanu Reeves” per l’episodio di ‘Armored Core’

Proprio in occasione della presentazione e del lancio del progetto, il pubblico presente e i fan hanno evidenziato come il pilota che appariva nell'episodio di Armored Core avesse una notevole e assoluta somiglianza con l'attore Keanu Reeves. Prime Video non ha mai voluto rispondere a quell’illazione, lasciando il mistero sul cast delle voci coinvolte nella produzione legata a Secret Level. Ma il caso continuò a tenere banco. Addirittura Wesley Yin-Poole di IGN sottolineò che se non fosse stato veramente coinvolto Reeves, l'attore avrebbe potuto richiedere addirittura un pagamento di diritti d’autore a causa della somiglianza del personaggio animato. I sospetti, poi, iniziarono a diventare realtà in merito al coinvolgimento dell’attore nella serie animata. Tutte voci e commenti che aiutarono a far parlare dell’imminente progetto. Solamente nell'ottobre 2024 venne confermato il casting di Reeves insieme ad Arnold Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger, Kevin Hart, Heaven Hart, Gabriel Luna e molti altri.