Jake Borrelli, i retroscena dell'addio di Levi Schmitt a Grey's Anatomy

Aria di un nuovo addio nel cast e nella trama di “Grey’s Anatomy”. A lasciare una delle serie tv più longeve delle produzioni americane è Jake Borrelli. Ma, come ammesso dall’attore, non è stata una sua decisione bensì una scelta esterna quella di “eliminare” il suo personaggio dalle prossime trame del drama. Ecco i retroscena e le indiscrezioni sulla sua uscita di scena.

L’uscita di scena del personaggio di Levi Schmitt

Il medical drama ha preparato l’addio di Levi Schmitt (Jake Borelli) nell'episodio trasmesso la scorsa settimana (in America) quando Monica Beltran (Natalie Morales) lo ha proposto per un lavoro di ricerca pediatrica in Texas poiché i suoi punteggi non erano abbastanza alti e soddisfacenti da fargli ottenere una borsa di studio in pediatria al Grey Sloan Memorial Hospital. E così, il settimo episodio della stagione 21, ha concluso ufficialmente la trama di Schmitt all’ospedale di Seattle. Ha detto addio alle migliori amiche Taryn Helm (Jaicy Elliot) e Jo Wilson (Camilla Luddington), ha aiutato i suoi specializzandi a far fronte alle ferite di Mika Yasuda (Midori Francis) in seguito a un traumatico incidente automobilistico. E, durante una conversazione con Jo, i due hanno dato vita a una scena molto emozionante, ripensando al loro incontro e a come è nata la loro amicizia, con la ragazza che gli ha chiesto di essere il padrino dei suoi due gemelli.

Mancava solo un tassello per chiudere definitivamente la sua trama e anche quello è stato inserito. La sua relazione con il cappellano del Grey Sloan, James, era in una situazione complicata. I due avevano apparentemente deciso di optare per una relazione a distanza. Ma, proprio grazie a un confronto con Jo, Levi comprende che non vuole stare lontano dall’uomo e chiede a James di andare a vivere insieme perché ha capito di essersi innamorato di lui.

La scelta di uscire di scena e abbandonare “Grey’s Anatomy” non è stata, però, dell’attore. E lui stesso ha raccontato le forti sensazioni legate al suo addio: "È una cosa folle. Voglio dire, sono sicuro che chiunque può capire quando hai fatto qualcosa per otto anni della tua vita, sono tante le emozioni da dire addio”.

Ammette di provare sensazioni contrastanti per la sua uscita e che la trama creata dalla showrunner Meg Marinis e dagli sceneggiatori della serie ha "davvero dato a Levi l'arco narrativo che merita".

Ha dichiarato: "Penso che sia così bello vedere due uomini gay in una relazione amorosa come questa, dove sono disposti a fare enormi salti di fede l'uno per l'altro. E penso che sia bello sapere che è così che finisce Levi, specialmente dopo una relazione piuttosto tumultuosa con Nico e un paio di altri tentativi falliti. E penso che sia davvero commovente sapere che avrà accanto qualcuno che lo capisce e che può davvero comunicare con lui".

Assicura e sottolinea che la decisione di porre fine al viaggio di Schmitt al Grey Sloan è stata presa dalla sceneggiatrice ma capisce perché è importante per il personaggio trovare nuovi orizzonti. E spera, in un futuro, di poter tornare: “Penso che lo prepari anche ad alcuni grandi cambiamenti nell'apprendimento, fuori dalle telecamere. Si spera che un giorno potrà riportare indietro e potremo vedere come queste grandi scelte vulnerabili abbiano davvero cambiato questo personaggio che amiamo molto. Quindi sono fiducioso. Vedremo".