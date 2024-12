Chi è Rachel Zegler, protagonista del remake di “Biancaneve”

Roma, 12 dicembre 2024 – Una delle giovani attrici emergenti del panorama internazionale è Rachel Zegler. Nel 2024, è stata scelta come protagonista del musical animato di Netflix e Skydance, ‘Spellbound’. Nel 2025 la vedremo nei panni di Biancaneve nel remake live-action della Disney annunciato già nel 2016. Le riprese sono state effettuate nel 2022 nel Regno Unito.

Biografia

Zegler è nata nel 2001 nel New Jersey. Ha origini colombiane e polacche. Nel 2019, prima di diplomarsi, ha debuttato in un altro remake, quello di ‘West Side Story’, diretto da Steven Spielberg: è stata scelta tra 30.000 candidati per interpretare il ruolo della protagonista Maria. Ha ottenuto riconoscimenti importanti come il Golden Globe e il National Board of Review Award come miglior attrice. A partire dal 2022, Zegler è stata richiesta da altri registi, ed è apparsa anche nel film ‘Shazam: Fury of the Gods’. Tra i suoi punti di riferimento ci sono artisti come Bob Dylan, Joan Baez, Lady Gaga e Ariana Grande. Rachel è fidanzata con il collega Josh Andrés Rivera, conosciuto sul set di ‘West Side Story’. I due sono usciti allo scoperto all’inizio del 2021.

‘Biancaneve’ nel 2025

La scelta di Rachel Zegler per il ruolo della principessa Biancaneve ha sollevato molte polemiche. La Disney ha risposto alle critiche affermando che è necessario superare gli stereotipi e che Rachel è la scelta perfetta per questo ruolo, descrivendola come una giovane attrice autentica, con una voce straordinaria. La produzione ha dovuto affrontare anche delle obiezioni riguardanti la presenza dei nani nella storia. A puntare il dito su questo aspetto è stato, in particolare, l’attore Peter Dinklage, celebre in tutto il mondo per aver ricoperto il ruolo di Tyrion Lannister nella serie televisiva ‘Il Trono di Spade’.

Le critiche

A seguito di queste critiche, Disney ha deciso di sostituire i nani con delle creature magiche, anche se altri dettagli in merito a ciò non sono stati ancora svelati. Quel che sappiamo, invece, è che la regia del film è stata affidata a Marc Webb, con una sceneggiatura di Greta Gerwig e le musiche di Benj Pasek e Justin Paul. Oltre a Zegler, il cast include Gal Gadot nel ruolo della Regina Cattiva e Andrew Burnap, il cui personaggio è stato creato appositamente per questo adattamento live-action.