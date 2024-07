Paramount +, le uscite del mese di luglio 2024

Generi e produzioni diverse sono in arrivo su Paramount+ nel mese di luglio 2024. Si passa dall’animazione alla commedia, dai cartoon ai documentari. Ecco una guida sulle novità più interessanti e rivelanti disponibili nelle prossime settimane.

Tutte le novità di luglio 2024 su Paramount+

Ogni lunedì del mese andrà in onda un episodio di “Mayor of Kingstown”. Al centro della trama troviamo i fratelli Mitch e Mike McLusky, impegnati a gestire le relazioni tra la gente di Kingstown ed i detenuti delle molteplici prigioni della zona. I due provano disperatamente a mantenere e assicurare una sorta di pace nonostante abbiano a che fare con assassini, spacciatori e anche con la mafia russa. La messa in onda della terza stagione è iniziata nel mese di giugno, in contemporanea con gli Stati Uniti. L’ultimo episodio dovrebbe essere trasmesso nei primi giorni di agosto. Continua anche la quarta stagione di “Evil”, una delle produzioni più seguite e amate dagli abbonati della piattaforma streaming. La psicologa forense Dr. Kristen Bouchard, il seminarista cattolico David Acosta e l’appaltatore di tecnologia Ben Shakir sono stati assunti dalla Chiesa cattolica per indagare su una serie di presunti eventi soprannaturali. Con il passare del tempo, i tre scoprono che le loro vite personali sono sempre più intrecciate e collegate, più di quanto potessero mai sospettare o immaginare. Nelle scorse settimane è stato annunciato che la conclusione della serie avverrà con una quinta stagione, più breve nel corpo degli episodi, pronta a dare un ufficiale epilogo alle storie e ai protagonisti. La prima novità vera e propria arriva il 9 luglio con “Mean Girls”. Ma, attenzione, non si tratta della pellicola cult con Lindsay Lohan bensì del remake diretto da Samantha Jayne e Arturo Perez Jr. È basato sul musical teatrale che, a sua volta, è stato ispirato dal film del 2004, entrambi basati sul libro del 2002 “Queen Bees and Wannabes” di Rosalind Wiseman. I protagonisti di questa nuova versione sono Angourie Rice, Reneé Rapp, Auli'i Cravalho e Christopher Briney. Sono presenti anche Tina Fey e Tim Meadows che riprendono i loro ruoli del film originale. Dopo aver vissuto diversi anni in Kenya, la sedicenne Candy ritorna negli Stati Uniti per frequentare il liceo. Qui, viene accolta da un gruppo molto popolare, guidato da Regina George. La ragazza, però, commette l'errore di innamorarsi dell'ex fidanzato di quest'ultima. E la guerra senza esclusione di colpi ha inizio… Il 10 luglio arriva la seconda stagione della serie animata “Kamp Koral”. Prequel e spin-off di SpongeBob, segue i protagonisti della serie originale in giovane età ad un campo estivo. Un progetto che sarà amatissimo dai più piccoli. Vi segnaliamo inoltre, nella stessa data, l’uscita di “Melissa Etheridge: I’m not broken”. Racconta la storia di guarigione e trascendenza attraverso il potere della musica. Cinque donne del Topeka Correctional Facility, una prigione femminile nel Kansas, scrivono lettere a Etheridge. E la cantante usa quelle missive proprio come ispirazione per creare ed eseguire una canzone originale dedicata a loro. Avendo perso suo figlio proprio a causa degli oppioidi, Etheridge lavora per comprendere e interrompere il ciclo della dipendenza. Si avvicina e conosce a fondo queste donne, intrecciando un legame con loro per permetterle di non essere abbandonate al loro destino, apparentemente già scritto.