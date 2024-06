Paramount +, le uscite di giugno

Alla fine di maggio Paramount + ha rilasciato un evento legato alla nota e controversa serie animata ‘South Park’ che ha fatto molto discutere: ne ‘La fine dell’obesità’, infatti, si parla dell’arrivo di nuovi medicinali per perdere peso, con conseguenze importanti sugli abitanti della cittadina. A Cartman viene negata la possibilità di accedere al farmaco rivoluzionario: i ragazzi, allora, scendono in campo…

Anche nel mese di giugno, comunque, non mancheranno le novità della piattaforma tra nuove stagioni di serie collaudate, documentari e produzioni avviate di recente e disponibili prossimamente.

‘Frenchie Shore’ – stagione 1

Uscito il 1° giugno. I dieci più grandi mondani e amanti delle feste di Francia, scelti per eccentricità e temperamento, fanno una vacanza indimenticabile in una lussuosa villa a Cap d'Agde. Lì tutto può accadere.

‘Mayor of Kingstown’ – stagione 3

In uscita il 3 giugno. Varie esplosioni gettano nel caos più totale Kingstown e i suoi cittadini. Intanto la mafia russa in città ha un nuovo volto. E poi, dentro e fuori dal carcere, imperversa una guerra di droga. La prigione fa parte anche dei trascorsi di Mike McLusky (Jeremy Renner) e qualcuno, legato al suo passato, minaccia i suoi tentativi di mantenere la pace tra tutte le fazioni.

‘Lasciate cantare il canarino?'

Dal 5 giugno. Nel documentario si narra la folgorante ascesa al successo di Cyndy Lauper e il suo impatto su intere generazioni attraverso la sua musica.

‘Transformers: Earthpark’ – stagione 2

In uscita l’8 giugno. Arriva una nuova generazione di robot Transformers, i primi a nascere sulla Terra e che, insieme agli umani, ridefiniranno il concetto e il senso di famiglia. L’Emberstone si è frantumato. Chi entra in possesso dell’artefatto ha un potere illimitato. Bisogna lottare contro i Decepticon per trovare tutti i pezzi. Robby fa un incontro molto speciale, Mo scopre un antico segreto a Witwicky. I Terran avanzano di livello. I Malto e gli Autobot devono capire fino a che punto spingersi per salvare ciò che sta loro a cuore.

‘How Music Got Free’

Dal 12 giugno. Il documentario ripercorre i primi tempi del file sharing illecito digitale, che di fatto ha avviato una rivoluzione mondiale della pirateria online, cambiando per sempre l’industria della musica e quella dell’intrattenimento in generale.

‘Germany Shore’ – stagione 1

Dal 15 giugno. Un gruppo di giovani e particolari festaioli va in vacanza nel Sud Europa per un paio di settimane all’insegna del puro divertimento. Il 22 giugno uscirà la seconda stagione, seguita dalla terza il 29 giugno.

Altre novità

Prossimamente su Paramount+ debutterà ‘Lioness’ – seconda stagione. Ci sarà la new entry Genesis Rodriguez che interpreterà il Capitano Josephina Carrillo, abile pilota di velivoli, forte e tenace. Nel cast, tra gli altri, troviamo pure Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Morgan Freeman, Laysla De Oliveira, Michael Kelly.

In estate inizierà la produzione di ‘Star Trek: Starfleet Academy’, in cui assisteremo alle avventure di una nuova classe di cadetti della Flotta Stellare. I protagonisti diventano adulti in uno dei posti più leggendari della galassia. Holly Hunter rivestirà il ruolo di capitano e cancelliere della Starfleet Academy.

Sempre prossimamente, anche se al momento non è stata comunicata una data precisa, sarà avviata la lavorazione della terza stagione di ‘YellowJackets’. La serie segue le vicende di alcune giocatrici liceali di una squadra di calcio femminile che, nel 1996, sono partite dal New Jersey per andare a Seattle e prendere parte a una gara nazionale. Mentre le sportive erano in volo sopra il Canada il velivolo precipita nell’Ontario. I sopravvissuti lottano per diciannove mesi per sopravvivere. In seguito si ritroveranno alle prese con la difficilissima ricostruzione delle loro vite.