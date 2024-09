‘Il Paradiso delle signore’: Antonella Ferrari guest star

Si è arricchito di un nuovo ingresso il cast de “Il Paradiso delle signore”, soap opera in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, intorno alle 16, su Rai 1.

Forte di un numero alto di appassionati, è diventato uno dei pilastri delle programmazioni daily. E il 20 settembre c’è stato anche l’arrivo di un nuovo personaggio, interpretato da Antonella Ferrari.

Il debutto di Antonella Ferrari ne “Il Paradiso delle signore”

“Ebbene sì amici domani ci sarò anche io al Paradiso delle Signore! Il 20 settembre alle 16 su Rai Uno potrete conoscere la Baronessa Lavinia Ponti Visconti, amica della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina). Scoprirete una donna decisamente poco simpatica , molto impicciona e destabilizzante. Speriamo che la Baronessa torni presto perché lavorare su questo set mi è piaciuto tantissimo. E poi diciamocelo un personaggio antipatico per un’attrice è una sfida molto stimolante! Vi aspetto domani su Rai Uno”. Queste le parole della Ferrari, via social, nell’anticipare e dare appuntamento per la data del 20 settembre scorso con l’arrivo del suo personaggio, non fisso nel cast, come evidenziato dall’attrice ma solo ‘guest star’. Ma la speranza è che possa tornare presto con una maggiore durata all’interno della soap opera. Ha interpretato il ruolo della Baronessa Lavinia Ponti Visconti, amica della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo (interpretata da Vanessa Gravina, storico volto della fiction). Vestire i panni di quel personaggio è stata un’esperienza elettrizzante per la Ferrari che ha sottolineato quanto abbia amato quella sfida: “Io sono abituata a fare ruoli di donne buone e caritatevoli, invece la Baronessa è una donna ricca, antipatica e senza scrupoli, che dice anche cose gravi e terribili senza accorgersene e pensare alle conseguenze. Interpretarla è stato davvero stimolante”.

Chi è Antonella Ferrari

Antonella Ferrari, nata il 2 settembre 1970 a Milano, è un’attrice e scrittrice, originariamente appassionata di danza. Ma ha dovuto rinunciare a quel percorso a causa della diagnosi di sclerosi multipla. Nel 2011, dopo diverse esperienze teatrali, ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo in “Centovetrine”, rimanendo nel cast per circa cinque anni. Ha poi partecipato a “La Squadra” e l’anno seguente ha pubblicato il libro “Più forte del destino - Tra camici e paillettes. La mia lotta alla sclerosi multipla”, portando poi in scena la sua storia e il volume, in una rappresentazione teatrale. Nel 2021 ha partecipato anche a “Detto fatto” ed è stata inviata per il programma di Rai 3 “O anche no” tra il 2022 e il 2023. Ha scritto anche il libro “Comunque mamma”. Ha raccontato e rivelato di aver sempre desiderato avere un figlio insieme al suo compagno ma purtroppo non è riuscita a vedere realtà il suo sogno. E, amaramente, ha ammesso: “La sclerosi multipla l’ho accettata. Ci ho fatto pace. Ma l’impossibilità di diventare mamma è una ferita ancora aperta. Sono grata per quello che ho vissuto, ma non riesco a farmelo bastare. Io, sinceramente, mi sento una donna a metà”.