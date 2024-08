La moglie coreana, la seconda stagione dal 23 agosto su Apple Tv +

Dal 23 agosto 2024 sono disponibili su AppleTv+ i nuovi episodi di “Pachinko – La moglie coreana”, serie arrivata alla sua seconda stagione. Sono in totale 8 gli appuntamenti con il dramedy applaudito dalla critica e ogni episodio sarà caricato sulla piattaforma streaming il venerdì. Si inizia il 23 agosto e si termina l’11 ottobre con l’episodio finale di “Pachinko 2”.

Pachinko 2, La moglie coreana: anticipazioni

Il periodo storico al centro dei nuovi episodi sarà quello degli anni Cinquanta e Sessanta ma con uno sguardo anche alla fine degli anni Ottanta. La serie è basata sul romanzo omonimo di Min Jin Lee e racconta la storia di una famiglia coreana, attraverso quattro generazioni, legate alla figura della protagonista Sunja. Gli spettatori potranno seguire la sua storia, da bambina, poi donna e anziana tra Corea, Stati Uniti e Giappone, pronta ad affrontare le sfide, spesso difficili, che la vita le pone davanti. Si tratta di una vera e propria epopea dedicata alla diaspora coreana, ma con un linguaggio semplice e fruibile per tutti.

In base alle anticipazioni sulla seconda stagione, i fatti riprendono dall'Osaka del 1945, durante la seconda guerra mondiale. Poi, contemporaneamente, la serie fa un salto nel tempo e si arriva fino alla Tokyo del 1989 dove il nipote di Sunja (Kim Min-ha/Youn Yuh-jung), Solomon, tenta di capire quale sia la sua strada mentre fatica a fare i conti con il senso di colpa che nutre nei confronti della sua famiglia.

Sunja, dopo l'arresto del marito Baek Isak, cresce grazie all'aiuto della cognata Kyunghee i due figli, Noa e Mozasu. Vive un’esistenza fatta di sacrifici e dopo quattordici anni dal loro ultimo incontro sarà proprio il conflitto mondiale e il timore di un attacco americano sul suolo giapponese a farla incontrare nuovamente con Koh Hansu (Lee Min-ho), ricco coreano Zainichi e padre biologico di Noa legato alla yakuza. È grazie a lui se Sunja e la sua famiglia potranno trovare una via di fuga dalla città che, di lì a poco, sarà al centro di attacchi e bombe cadute dal cielo.

La prima stagione di “Pachinko” è stata un vero successo con un parere entusiastico da parte della critica che ha evidenziato la potenza della cinematografia, la forza della sceneggiatura e il grande risultato ottenuto grazie alle performance convincenti del cast.

"Intricato ma intimo, Pachinko è un'epopea travolgente che cattura l'arco della storia e i legami duraturi della famiglia”. Questo è uno dei commenti che accompagnano la critica di questa serie tv che non delude nella seconda stagione ma, anzi, conferma le aspettative. La protagonista è una donna che diventa simbolo ed esempio di assoluta dignità in ogni momento della sua vita e del suo quotidiano, anche quando la vediamo trascorrere le giornate immersa nell'acqua nelle risaie delle campagne giapponesi. Una forza e una tenacia che non la abbandona mai e che diventa il fulcro di questa serie tv.

Numerosi i premi vinti: un AAFCA TV Awards come ‘Best International Production’, Gotham Independent Film Awards come ‘Breakthrough Series – Long Form’, Critics' Choice Awards per ‘Best Foreign Language Serie’ e Independent Spirit Awards per la categoria ‘Best Ensemble Cast in a New Scripted Series’.