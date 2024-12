Perché Milhouse dei Simpson cambia voce

Roma, 6 dicembre 2024 – Una vera rivoluzione è avvenuta in America per quanto riguarda il mondo dei Simpson. La serie tv, amatissima anche in Italia, dovrà salutare per sempre la voce che ha accompagnato – per ben 35 anni – il personaggio di Milhouse, l’amico goffo e inseparabile di Bart. La decisione è stata presa dalla doppiatrice Pamela Hayden.

La decisione della doppiatrice di Milhouse di dire “addio” al personaggio dei Simpson

Nei giorni scorsi, la donna ha annunciato che dopo aver prestato la voce a Milhouse per tutti questi anni (e aver accumulato una serie di altri ruoli tra cui il bullo Secco Jones e il pio vicino di Bart, Rod Flanders), ha deciso di ritirarsi dal doppiaggio. Le sue ultime performance nei "Simpson" come Milhouse e Jimbo sono andate in onda domenica sera, in America.

La Hayden, oggi 70enne, ha rivelato, in un'intervista, che il doppiaggio non è molto diverso dalla recitazione davanti alla telecamera. E ha spiegato come, costantemente, si sia impegnata nel dare le sfumature migliori ai numerosi personaggi ai quali ha dato voce negli anni della sua lunga carriera: "Ti stai chiedendo, cosa voglio? Quanto lo voglio? Cosa succede se non lo ottengo? E Milhouse deve pensare molto a cosa succede se non lo ottiene, perché difficilmente lo ottiene".

Milhouse è diventato uno dei personaggi storici e fissi della serie animata, riscuotendo un grande successo da parte del pubblico. La donna ha spiegato, secondo lei, il motivo che si cela dietro questo affetto smisurato nei confronti del personaggio nerd dei Simpson: "Milhouse è qualcuno che sta attraversando un periodo difficile molte volte, ma non se la prende sul personale. Non gli rovina la vita. Si sveglia il giorno dopo e sente ancora che le cose andranno meglio, anche se non è così".

Ricorda con tenerezza le avventure che l’amico di Bart ha vissuto nella serie e pensa di sapere quale sia stato il periodo migliore della sua vita. Anche se era il nerd complice, ha avuto una breve ragazza nella terza stagione: “Quello è stato il momento migliore della vita di Milhouse. Penso che sia finita in un convento, però, quindi è così che va per Milhouse. Ma non importava perché in realtà è sempre stato innamorato di Lisa. Non la avrà nemmeno. Non lo so, forse un giorno ce la farà”.

Nonostante abbia detto addio al doppiaggio, non cesseranno gli impegni professionali di Pamela Hayden che ha già annunciato il suo prossimo progetto (e nel titolo c’è proprio un riferimento al personaggio simbolo del cartone). Ha raccontato: “Voglio dedicare più tempo ai miei sforzi creativi, che sono la regia e la scrittura. Abbiamo fatto un documentario intitolato "Jailhouse to Milhouse", ma non parla dei Simpson, di per sé. Riguarda più le persone che sono cadute nel dimenticatoio. Ho un posto speciale nel mio cuore per le ragazze a rischio e svantaggiate, e parlo con loro e dico: "Se ci sono riuscita io, puoi farcela anche tu", perché ho avuto degli anni davvero difficili quando ero più giovane. Penso che Milhouse rispecchi questo: non puoi essere scoraggiata da ogni ostacolo che ti si presenta. Domani ci sarà un giorno migliore”.