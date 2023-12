‘Me contro Te – La famiglia reale’, la seconda stagione dal 20 dicembre su Prime Video

Sarà disponibile su Prime Video, dal 20 dicembre 2023, giusto in tempo per Natale, la seconda stagione di “Me contro Te – La famiglia reale”. I nuovi episodi della serie tv sono attesissimi, soprattutto dai più giovani, curiosi di scoprire le evoluzioni delle avventure iniziate nel 2022. La trama ufficiale della seconda stagione vede, dopo il viaggio, Sofì e Luì di ritorno al castello, ormai affezionati alla regina e ai suoi tre nipoti Divina, Emma e Tronaldo. Decidono di continuare la loro vacanza studio e di trasferirsi ancora per un po’ al palazzo reale. Divina ora è diventata un’influencer, si scatta foto in continuazione per mostrare a tutti i suoi outfit, le aziende le mandano i prodotti da testare e provare, chiunque vorrebbe una foto con lei. Ha anche, al suo fianco, un’assistente personale, Irene, una ragazzina che pende dalle sue labbra accettando tutte le direttive e gli ordini. Emma, invece, rimane sempre l’irriverente personaggio conosciuto nella prima stagione: disprezza tutto ciò che riguarda il mondo dei reali e si diverte solo quando si scatena con la sua batteria. Infine, Tronaldo appare poco al castello, troppo preso dalle sue giocate a bocce o a scacchi con i suoi amici anziani Virgilio e Anastasio. Bruno e Cornelia che si prendono cura del castello hanno assunto un aiuto cuoco, Milo, un giovane che si scoprirà essere segretamente innamorato di Emma. La serie ‘Me contro Te – La famiglia reale 2”, con protagonisti Luigi Calagna e Sofia Scalia, è diretta da Gianluca Leuzzi e prodotta da Colorado Film Production, Warner Bros. Entertainment Italia e Me Contro Te, in collaborazione con Prime Video. Sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia a partire dal 20 dicembre 2023.

Il successo dei Me Contro Te

Chi sono i Me contro Te? Sono un duo di Youtube amatissimo tra i più giovani. Dopo il successo sul web, sono diventati protagonisti sia al cinema che in televisione, grazie a film diventati un successo assoluto al botteghino e serie tv – come, appunto, quella su Prime Video – che strizzano l’occhio al numeroso pubblico di fedelissimi (giovanissimi) fan. Luì e Sofi hanno anche collaborato alle canzoni che accompagnano le loro avventure, pubblicando brani e dischi legati alla promozione delle loro pellicole. L’ultimo capitolo delle loro avventure cinematografiche, ‘Me contro Te - Il film: Vacanze in Transilvania’, è uscito il 19 ottobre 2023 e si è piazzato al primo posto della classifica con incassi oltre ogni aspettativa. In poco più di un mese ha incassato 4.558.467 € con oltre 676.000 spettatori al cinema. Sempre nel 2023, questa volta a gennaio, era uscito nelle sale ‘Me contro Te - Il film: Missione giungla’. E anche in quel caso, il successo fu notevole con 4.8 milioni di incassi totali. Nel frattempo, i Me Contro Te avevano già girato e condiviso -sempre su Prime Video - la prima stagione de “La famiglia reale” che debuttò nel 2022. In questa serie, Luì e Sofì iniziarono una vacanza studio presso una regina per apprenderne le tradizioni. Con loro la governante Cornelia, il maggiordomo Bruno, e i nipoti Divina, Tronaldo ed Emma (che ritroveremo nei nuovi episodi).