‘Madri – Una vita d’amore’ 2, i nuovi episodi su Mediaset Infinity

In attesa che “Madre – Una vita d’amore” possa tornare in onda anche in chiaro su Canale 5, in seconda serata, per i fan della serie tv, sono già disponibili i nuovi episodi su Mediaset Infinity.

Madre – Una vita d’amore 2, tutto sulla seconda stagione

La serie drammatica di produzione spagnola è stata creata da Aitor Gabilondo e Joan Barbero, nata da una collaborazione con Mediaset España e Alea Media In Italia è stata trasmessa su Canale 5 dal 21 giugno al 6 settembre 2023 con gli episodi della prima stagione. I protagonisti sono Belén Rueda, Rosario Pardo, Aida Folch e Carmen Ruíz e la serie tv è già stata rinnovata per 4 stagioni. La seconda stagione è composto da 13 episodi (esattamente come la prima) ed è stata trasmessa in Spagna dal dicembre 2021 al marzo 2022. La terza stagione include 8 episodi trasmessi dal 9 marzo al 3 maggio 2022. Nell’autunno e inverno del 2023, infine, sono stati resi disponibili gli ultimi 8 episodi della quarta stagione. In Italia siamo in ritardo con la messa in onda e attualmente sono disponibili i primi 6 episodi su Mediaset Infinity. I rimanenti 7, che concludono la seconda stagione, arriveranno per il pubblico italiano a settembre. Ecco la sinossi ufficiale della seconda stagione di “Madri – Una vita d’amore” 2: “Com'è difficile essere una madre. Lo sanno bene Marian, Claudia, Luisa, Alicia, alle prese con figli malati, depressi, frustrati. Ma il loro istinto le aiuterà a superare ogni difficoltà. E' un periodo di grandi cambiamenti nella vita di tutti i protagonisti, e mentre Marian riceve un'offerta di lavoro, Luisa e Antonio devono riconsiderare i loro progetti per il futuro a causa del comportamento inaspettato di Andy. Cosa succederà?”. Le protagoniste di questa serie sono donne e madri dal forte temperamento, in grado di affrontare i dolori più intensi della vita. Il pubblico ha potuto conoscere Marián (Belén Rueda), una donna, gentile e accomodante con una vita ideale. Ma il suo mondo è crollato quando a sua figlia Elsa hanno diagnosticato l’anoressia. Poi c’è Luisa (Carmen Ruiz), con la vita rivoluzionata dall'incidente motociclistico di suo figlio Andy (Joel Bosqued), attualmente in coma. Mila (Rosario Pardo), invece, è una nonna che si prende cura di suo nipote Sergio, poiché suo figlio, nonché il padre del bambino, Simón (Alain Hernández), si trova in carcere. Infine, il personaggio di Olivia (Aída Folch), una dottoressa molto efficiente e professionale che sa gestire ogni situazione e allarme, Ha trascorso quasi tutta la sua carriera al Pronto Soccorso dove riesce a dare il meglio di sé come medico. Ma, improvvisamente, viene spostata nel reparto di pediatria e lì si ritrova in un settore nel quale ha difficoltà a trovare il suo equilibrio e ad adattarsi. Se la prima parte dei nuovi episodi sono attualmente disponibili in streaming su Mediaset Infinity, ancora non è stata svelata la data di messa in onda delle puntate, su Canale 5. Non è stato ancora reso noto se è previsto un passaggio in tv nei prossimi mesi oppure se la serie rimarrà un’esclusiva (gratuita) di Mediaset Infinity.