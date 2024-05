‘Lioness’, anticipazioni sulla seconda stagione in onda su Paramount +

A maggio 2024 è arrivata la conferma ufficiale: ‘Lioness’ avrà una seconda stagione. La serie tv in onda su Paramount+ è stata rinnovata attraverso un comunicato stampa di Jeff Grossman, vicepresidente esecutivo della programmazione, che recitava così: “Il nostro pubblico di Paramount+ ha clamorosamente unito le forze a sostegno dell’avvincente storia globale di “Lioness” e delle potenti performance di Zoe Saldaña, Laysla De Oliveira e Nicole Kidman. Non vediamo l’ora di vedere ancora più suspense e azione mozzafiato che Taylor Sheridan e il suo team incredibilmente talentuoso offriranno nella sua seconda stagione”.

Il successo di Lioness e le prime anticipazioni sulla seconda stagione

Insieme alla notizia del rinnovo, sono emerse alcune anticipazioni su quello che dovremo aspettarci nei nuovi episodi. Secondo quanto vociferato, Morgan Freeman tornerà nel cast e potrebbe diventare un personaggio regolare della serie tv. Nella prima stagione di “Special Ops: Lioness” (questo il titolo ‘integrale’) la trama era basata sulla vita della marine Cruz Manuelos della Force Recon, reclutata nel programma Lioness della CIA e con la missione di fare amicizia con la figlia di un finanziatore del terrorismo.

Non sono ancora stati svelati dettagli sull’evoluzione delle trama ma, se avete già terminato gli episodi disponibili, allora saprete il colpo di scena finale. La prima stagione si chiudeva con Cruz Manuelos che uccideva Asmar, il padre del suo interesse sentimentale, Aaliyah. E proprio questo avvenimento, alla fine, le ha fatto desiderare di abbandonare del tutto il programma Lioness. Poco prima, infatti, Cruz aveva ceduto ai suoi sentimenti per il suo obiettivo - Aaliyah - e aveva ammesso di essere innamorata di lei dopo averci dormito insieme. Quali conseguenze avrà l’aver ucciso Asmar, non avendo altre possibilità alternative? Confermati, ovviamente, i protagonisti principali del cast: Zoe Saldaña, Laysla De Oliveira, Michael Kelly e Nicole Kidman. E, come già sottolineato, Morgan Freeman potrebbe tornare con un ruolo ancora più importante e presente nelle trame. La critica si è divisa sulla prima stagione di “Lioness”, tra coloro che hanno apprezzato lo sviluppo della storia e chi, invece, ha trovato faticosa la visione. Una recensione commenta così il tutto: "Zoe Saldaña fornisce l'energia di una leonessa, ma queste operazioni speciali sono in gran parte poco convincenti". Su Metacritic, ha un punteggio medio ponderato di 56 su 100 basato su 19 critici, indicando "recensioni contrastanti o nella media. Nonostante un riscontro tiepido da parte della stampa, la serie tv è stata un successo a livello di ascolti. “Lioness” ha raggiunto un traguardo importante, risultando la serie in anteprima mondiale più vista nel giorno del lancio, attirando quasi 6 milioni di spettatori totali nella sua prima settimana su Paramount+.

Inoltre, nei giorni a seguire, ha raggruppato 7,5 milioni di spettatori in tutto il mondo nei primi 7 giorni. Appariva quindi scontato un seguito con nuovi episodi e una seconda stagione che permettesse uno sviluppo di quanto raccontato fino a quel momento, visto anche il finale aperto. Essendo stata annunciata e confermata a maggio 2024, non è ancora chiaro quanto tempo sarà necessario prima che possa vedere la luce su Paramount+ ma è probabile il rilascio nel 2025, calcolando i tempi delle riprese.