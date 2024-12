Le fiction che iniziano nel 2025 su Rai e Mediaset

Il 2025 si annuncia un anno ricco di fiction sia per quanto riguarda la Rai che Mediaset. Sono numerosi, infatti, i titoli che saranno trasmessi a partire da gennaio, tra novità e nuove stagioni di produzioni già amatissime dal pubblico tv. A seguire una guida con le serie che potremo vedere nel corso dei prossimi mesi dell’anno.

Le fiction in onda sulla Rai nel 2025

Nel mese di gennaio andrà in onda la miniserie “Leopardi – Il poeta dell’Infinito” con Leonardo Maltese, Cristiano Caccamo e Giusy Buscemi, incentrata sulla vita e sulla poetica di Giacomo Leopardi con la sua quotidianità divisa tra Recanati e Napoli. Sempre in arrivo nelle prime settimane la produzione internazionale “Il Conte di Montecristo” con protagonista Sam Claflin e tratto dal romanzo omonimo di Alexandre Dumas. Tra le novità dei prossimi mesi vi segnaliamo anche “La farfalla impazzita” sull’eccidio delle Fosse Ardeatine con Elena Sofia Ricci e due biografie attese, “Champagne”, dedicata alla vita del cantautore Peppino Di Capri, e “Miss Fallaci”, che racconta gli esordi della famosa giornalista Oriana Fallaci (a vestire i suoi panni sarà Miriam Leone).

Dopo l’appuntamento con Sanremo spazio a “Belcanto”, un dramma storico ambientato nel mondo dell’opera lirica del XIX secolo con Vittoria Puccini e Caterina Ferioli. Tornano le commedie romantiche del ciclo “Purché finisca bene” e appuntamento confermato anche con “Mina Settembre”, interpretata da Serena Rossi con la sua terza e ultima stagione. Ritroveremo anche l’amatissima “Imma Tataranni” con Vanessa Scalera, pronta all’esordio della quarta stagione.

Torna anche “Il Commissario Ricciardi 3” con Lino Guanciale, e il secondo capitolo di “Black Out – Vite sospese”, interpretato da Alessandro Preziosi. Il buonumore e la leggerezza sono assicurate grazie all’ottava stagione di “Un Passo dal Cielo” e al ritorno di “Che Dio Ci Aiuti”, con Francesca Chillemi ed Elena Sofia Ricci, che tornerà a vestire i panni di Suor Angela in alcune episodi della nuova stagione.

Tornano anche “Morgane – Detective Geniale” e su Rai 2 la nuova stagione di “Mare fuori” e “The bad guy” con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi.

Le fiction in onda su Mediaset nel 2025

Se la Rai è pronto a tornare con titoli già amati e diverse novità, Canale 5 non resta sicuramente a guardare. Torna con la terza stagione “Buongiorno Mamma!”, con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta nei panni di Guido e Anna. Accanto a loro anche i quattro figli, interpretati da Elena Funari, Matteo Oscar Giuggioli, Ginevra Francesconi e Marco Valerio Bartocci. Ritornerà anche “Viola come il mare 3”, con Francesca Chillemi e Can Yaman, tra romanticismo, indagini e misteri da risolvere.

Le novità, invece, riguardano “La Regola del Gioco” con Alessandra Mastronardi che andrà in onda in 4 serate con protagonista Daria, coinvolta nei meccanismi dei Servizi Segreti, in un intreccio di segreti, relazioni e un padre scomparso da tempo. Faremo anche la conoscenza di “Alex Bravo”, con Marco Bocci poliziotto fuori dagli schemi in una serie di sei puntate ambientate nelle Marche. Vanessa Incontrada e Marco Bonini, invece, saranno al centro di “Tutto quello che ho”, dove una tragedia che obbliga una coppia ad affrontare crisi e malintesi, offrendo uno spunto di riflessione sulle difficoltà dei rapporti e sulle crisi personali e interiori.