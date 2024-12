Chi è Joshua Jackson, da Dawson's Creek a Doctor Odissey

Roma, 6 dicembre 2024 – Gli abbonati a Disney+ possono approcciarsi a una nuova serie tv, Doctor Odyssey, disponibile dal 28 novembre 2024. In totale sono 8 gli episodi che compongono la prima stagione (e, attenzione, è già stata annunciata e confermata la seconda) e il protagonista è un volto noto soprattutto per chi ha 30/40 anni. Parliamo di Joshua Jackson, l’indimenticabile Pacey di “Dawson’s Creek”.

I successi tra serie tv e film

Doctor Odyssey è un medical drama ideato da Ryan Murphy ed è andato in onda, negli Stati Uniti, sulla ABC. La storia vede protagonista Max, un nuovo medico a bordo di una lussuosa nave da crociera, insieme al suo piccolo ma capace team con il quale gestisce casi medici unici (e si occupano l'uno dell'altro), lontani dalla costa più vicina. Molti critici hanno rivisto, nella serie tv, alcune atmosfere alla Nip/Tuck (e anche in quel caso c’era proprio Ryan Murphy a capo del progetto).

Prima di accettare il ruolo di Max Bankman, Joshua Jackson ha partecipato a numerosi progetti nella sua florida carriera.

Nato l’11 giugno 1978 a Vancouver, in Canada. Tra i personaggi interpretati che lo hanno reso noto al grande pubblico, deve sicuramente tutto (o almeno la partenza fortunatissima) a “Dawson’s Creek” dove interpretava (per tutte le stagioni) il ruolo di Pacey Witter, al centro di amori adolescenziali e intrighi sentimentali, incluso il rapporto tormentato con Joey Potter, al centro di un “triangolo” con il protagonista della serie, Dawson. Negli anni, è riuscito a non rimanere imprigionato nel ruolo, nonostante la serie sia durata per diverso tempo, dal 1998 al 2003.

In seguito è stato anche Peter Bishop nella serie di fantascienza “Fringe” (trasmessa dal 2008 al 2013), Cole Lockhart in “The Affair”, serie amata anche dalla critica (2014-2018). Ha vestito anche i panni di Dan Gallagher, nella serie remake per Paramount+ “Attrazione fatale” ma gli episodi non hanno convinto critica e pubblico e, nonostante un colpo di scena finale che poteva aprire il futuro a una seconda stagione, il progetto è stato cancellato.

Ricordiamo anche il difficile personaggio del dottor Christopher Duntsch nella serie poliziesca “Dr. Death” (2021). E proprio per quest'ultimo ruolo, ha ottenuto una nomination per il Critics' Choice Television Award del 2022 come miglior attore in una miniserie.

Oltre alla televisione, ha recitato anche in alcune pellicole. Tra queste ricordiamo L’allievo (tratto da un racconto di Stephen King), Urban Legend, Cruel Intentions, The Skulls – I Teschi, Gossip, La sicurezza degli oggetti, Cursed e Shutter.

Gli amori e la vita sentimentale dell’attore

Per quanto riguarda, invece, la sua vita privata, Joshua Jackson ha avuto una storia con la co-protagonista di Dawson's Creek, Katie Holmes, (Joey) durante le prime due stagioni della serie. Holmes ha ammesso che Jackson è stato il suo primo amore. Negli anni ha poi avuto una relazione con l'attrice Jodie Turner-Smith nel 2018. Si sono sposati il 18 agosto dell’anno seguente e il 13 aprile 2020, la coppia ha avuto una bambina. Nell'ottobre 2023, è emerso che la Turner-Smith aveva chiesto il divorzio da Jackson. Infine, ha avuto una storia – durata meno di un anno – con Lupita Nyong', terminata nell’ottobre 2024.