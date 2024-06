‘Dexter: Original Sin”, il prequel su Paramount +

È in preparazione la prossima serie sequel di ‘Dexter’ che, come titolo, avrà ‘Dexter: Original Sin’. Le riprese sono in corso a Miami per Paramount+ – la piattaforma su cui poi verrà distribuita – e Showtime. Si tratta di 10 nuovi episodi che vedranno l’ingresso di 4 nuovi attori: James Martinez, Christina Milian, Alex Shimizu e Reno Wilson. Questi interpreti si uniranno ai protagonisti già annunciati: Patrick Gibson, Christian Slater e Molly Brown.

Trama

Siamo nel 1991, dunque 15 anni prima degli eventi narrati nella serie originale. Riavvolgiamo il nastro della storia e troviamo Dexter Morgan che, in quel momento, è un semplice studente. Ma presto i suoi impulsi omicidi saranno così forti che Dexter dovrà imparare a gestire la sua oscurità interiore. Sotto la guida del padre adottivo, Harry, il protagonista adotta alcune regole morali che gli consentono di eliminare persone che considera indegne di vivere. Allo stesso tempo, però, evita di cadere nel mirino delle forze dell'ordine. Nel frattempo Morgan, inizia un tirocinio per fare pratica nel campo della medicina legale presso il Dipartimento di Polizia di Miami.

Cast

Accanto a Patrick Gibson che interpreta il giovane Dexter e a Christian Slater nei panni di Harry Morgan vedremo anche Molly Brown nel ruolo di Debra Morgan, sorellastra di Dexter. Nella serie cult, Debra muore nell’ultima stagione, ma continua a essere accanto al fratello sotto forma di voce guida. Nel prequel a James Martinez è stata affidata la parte di Angel Batista, descritto come un detective della Squadra Omicidi che tende a lasciarsi guidare dal cuore. Christina Milian veste i panni di Maria LaGuerta, la prima donna detective del team del Miami Metro. Alex Shimizu è Vince Masuka, un analista forense entusiasta di condividere la sua esperienza e pronto a dare ordini al nuovo tirocinante, Dexter Morgan. Reno Wilson è Bobby Watt, legato da tempo a Harry (anche quest’ultimo tra i nuovi personaggi del sequel). David Zayas, Lauren Vélez e C. S. Lee hanno già interpretato, rispettivamente, Batista, LaGuerta e Masuka nella serie originale.

Serie originale

Nella serie cult andata in onda dal 2006 al 2013 abbiamo conosciuto un personaggio particolare come Dexter Morgan, che è un omicida perfettamente inserito nella società. L’uomo, infatti, ha un lavoro presso la polizia di Miami nel ruolo di analista delle tracce ematiche. Nel finale dell’ottava e ultima stagione, Dexter dice addio alla sorella Debra, alla quale è sempre stato molto legato e, sfruttando l’Uragano Laura che si è scatenato in Florida, sparisce fingendo di aver avuto un incidente nelle acque dell’oceano.

In ‘Dexter: New Blood’ sono narrati gli eventi che avvengono 10 anni dopo dall’ultimo episodio della serie originale. Dexter è prima in Oregon in versione taglialegna, e poi, nella cittadina di Iron Lake. Harrison, il figlio che Morgan ha avuto con la moglie Rita, è un adolescente che torna dal padre dopoché dieci anni prima era fuggito in Argentina con Hannah, un’altra spietata serial killer che aveva avuto una storia con Dexter.