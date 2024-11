Daniel Craig, da James Bond all'universo DC?

E se James Bond diventasse un supereroe? No, fortunatamente non è la trama per un prossimo e ipotetico capitolo dell’agente 007. Parliamo, invece, dell’attore che, negli ultimi anni, ha interpretato il personaggio dell’agente segreto e che potrebbe planare nell’Universo della DC Comics: Daniel Craig.

Daniel Craig sarà un supereroe?

Per ora si trattano solo di voci e indiscrezioni e non è nulla di ufficiale ma alcune voci credibili suggeriscono che Daniel Craig possa essere tra i papabili per interpretare il suo primo personaggio da “supereroe” in un film DC in uscita, prossimamente. Ma attenzione, perché avrà ovviamente sfumature ben diverse da quello che uno potrebbe immaginare. Craig ha effettivamente una comprovata esperienza nei film sui fumetti, avendo interpretato il gangster psicopatico Connor Rooney nell'eccellente Era mio padre di Sam Mendes nel 2002. Negli anni seguenti non ha mai più interpretato né un supereroe DC né Marvel, nonostante la sua apparente disponibilità. In passato, gli è stato chiesto se gli fosse stato offerto il ruolo di Thor per l'apertura di Kenneth Branagh nel 2011 e voci persistenti suggerivano che avrebbe dovuto interpretare Balder The Brave in Doctor Strange. Ma l’attore ha smentito entrambe le voci, apparendo divertito da queste voci di corridoio. Del resto, però, lui stesso ha evidenziato come – dal momento che ha dato addio al ruolo di James Bond – ora abbia più tempo libero per interpretare ruoli e personaggi diversi da quelli precedentemente portati sul grande schermo. A supportare questa tesi di un cambio di registro vero e proprio, però, potrebbe essere la decisione di affidarsi nuovamente al regista Luca Guadagnino – che lo ha diretto nel recente “Queer” – per recitare in un adattamento di Sgt. Rock, un personaggio dei fumetti di guerra pubblicato per la prima volta dalla DC in “Our Army At War” nel lontano 1959. Creato da Robert Kanigher e Joe Kubert, il personaggio era un sergente di fanteria statunitense che si ritrovava a combattere nel contesto europeo e africano della seconda guerra mondiale contro i nazisti. Nessun superpotere (quindi scongiurato, come suggerito all’inizio, il passaggio da agente e supereroe), nessuna tragica storia passata, nessuna vera caratteristica speciale. Il sergente Rock ha semplicemente lottato con forza contro i nazisti, per un paio di decenni di fumetti. L’idea intrigante, però, in caso di effettiva concretezza, dovrà incastrarsi con i prossimi impegni e progetti del regista e dell’attore. Guadagnino ha un programma parecchio intenso. Tra i progetti più concreti c’è quello di lavorare su una nuova versione cinematografica di American Psycho. In caso, quindi, la produzione su Sgt. Rock dovrebbe avvenire in un secondo tempo oppure, in caso contrario, far slittare il progetto della rivisitazione del film di Mary Harron, uscito nel 2001 in Italia. Al momento, quello che resta concreto e attuale è la promozione e l’uscita del film “Queer” che vede l’accoppiata Guadagnino/Craig nelle sale italiane a partire dal 13 febbraio 2025, dopo essere stato presentato in anteprima mondiale al Festival del Cinema di Venezia e aver ottenuto un buon commento da parte della critica che ha assistito alla premiere.