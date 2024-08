Cime tempestose, annunciato il remake del celebre romanzo

La prima notizia è che “Cime Tempostose” sarà al centro di un nuovo adattamento cinematografico, annunciato ufficialmente nei giorni scorsi. E la seconda interessante curiosità è legata alla regia del film, in mano a Emerald Fennell, il nome dietro successi come “Una donna promettente” e “Saltburn”, ormai cult su Prime Video.

Cime tempestose, la nuova versione del film diretta da Emerald Fennell

Ha suscitato interesse e qualche interrogativo la decisione di Emerald Fennell di dirigere una nuova versione del celebre e immortale romanzo di Emily Bronte. Via Instagram, la donna ha condiviso lo scatto di due scheletri disegnati a mano, insieme ad una citazione dal libro. E non una sicuramente a caso visto che è tratta dal monologo di Heathcliff: "Sii sempre con me". Prendi qualsiasi forma, fammi impazzire”. La notizia, però, se da un lato ha destato curiosità comprensibili, dall’altro ha creato anche qualche scetticismo. Il primo è legato alla decisione di dare vita ad un altro, ennesimo, adattamento cinematografico del romanzo. Quello della Fennell sarà la decima versione, attraverso un film o in una serie TV, a partire dal 1970. Tra i più celebri non possiamo sicuramente dimenticare quello con Ralph Fiennes al fianco di Juliette Binoche del 1992. Ad oggi non è stato svelato alcun attore selezionato per interpretare i personaggi principali della pellicola.

La trama di Cime Tempestose

Il romanzo fu scritto fra l’ottobre 1845 e il giugno 1846 e venne pubblicato un anno dopo con lo pseudonimo di Ellis Bell. Al centro del romanzo la storia di Heathcliff, un giovane rimasto orfano che viene preso in custodia da Mr. Earnshaw, un ricco gentiluomo che è anche il proprietario di Cime Tempestose, un antico maniero nelle campagne inglesi.

Tra il ragazzo e Catherine, la figlia di Earnshow, prende vita immediatamente un tenero rapporto che, però, ha diversi momenti di difficoltà e crisi legate legati alle differenze sociali evidenti tra i due. Catherine, ad un certo punto, sceglie di convolare a nozze con il ricco Edgar Linton mentre Heathcliff, tornato finalmente con prestigio da un viaggio in Inghilterra, decide di puntare alla vendetta peggiore, sposando la sorella minore del suo rivale amoroso, Isabel. Dopo aver partorito la piccola Cathy e aver confessato ad Heathcliff il proprio sentimento, Catherine muore e l’uomo, accecato dall’istinto di vendetta, decide di impossessarsi di tutti gli averi della famiglia Earnshaw e della famiglia Linton. Ottiene il suo scopo e poco dopo muore, seppellito accanto a Catherine, colei che aveva sempre amato fin da giovanissimo.

La carriera di Emerald Fenner

La futura regista di “Cime Tempestose” ha ottenuto la fama iniziale grazie alla partecipazione nella co-scrittura di “Killing Eve” serie apprezzatissima da pubblico e critica con protagonista Sandra Oh. Inoltre ha ricoperto il ruolo Camilla Parker-Bowles nella terza e quarta stagione della serie tv “The Crown”. Grazie a “Una donna promettente” – che ha scritto e diretto – ha conquistato il suo primo Oscar come Miglior Sceneggiatura Originale. Il suo ultimo film – anche in questo caso scritto e diretto – è stato il chiacchierato “Saltburn”, in Italia arrivato direttamente in streaming su Prime Video.