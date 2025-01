Chi sono Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, protagonisti di ‘Daredevil: rinascita’

A partire dal 5 marzo, su Disney+, sarà disponibile in streaming la nuova serie “Daredevil: Rinascita”. I protagonisti sono Matt Murdock (Charlie Cox) e Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio). A seguire le anticipazioni sulla serie e chi sono gli attori principali di questo nuovo progetto in streaming.

Daredevil: Rinascita, trama e anticipazioni

Ecco la sinossi ufficiale di “Daredevil: Rinascita” in arrivo su Disney+: “Murdock, avvocato non vedente con abilità potenziate, combatte per la giustizia attraverso il suo frenetico studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi impegni politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, i due uomini si trovano uno contro l’altro in un’inevitabile rotta di collisione.” La serie inizialmente fu ideata da Netflix che, nel 2018, però, ne annunciò la cancellazione. Una decisione che venne accolta con disappunto dai fan di Daredevil. Arrivò quindi l’opzione di una possibile “seconda vita” su Disney+. I piani cambiarono in corsa e da iniziale reboot diventò un revival con la produzione certa di almeno due stagioni. Non ci sarà nessun rischio, al momento, di una possibile nuova cancellazione dopo gli episodi inediti distribuiti a marzo 2025 di “Daredevil: Rinascita”.

Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, chi sono gli attori di “Daredevil: Rinascita”

Come già anticipato, i protagonisti della serie sono Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, rispettivamente nei panni di Matt Murdock e Wilson Fisk.

Charlie Cox è nato il 15 dicembre 1982 a Londra, in Inghilterra. È diventato famoso soprattutto per aver interpretato Matt Murdock / Daredevil nei progetti del Marvel Cinematic Universe, nelle serie tv Daredevil (in onda su Netflix dal 2015 al 2018) e Daredevil: Born Again (nel marzo 2025 su Disney+). Inoltre, nella sua carriera è stato anche Owen Sleater nella seconda e terza stagione di “Boardwalk Empire” e Jonathan Hellyer Jones nel film “La teoria del tutto”. Si era fatto notare, in passato, anche con il personaggio di Tristan Thorn nel film fantasy “Stardust” del 2007 mentre l’anno seguente ha fatto il suo esordio a teatro in una ripresa delle opere di Harold Pinter The Lover e The Collection. Ha seguito parallelamente i suoi impegni teatrali con progetti legati al piccolo schermo e al cinema, fino a diventare ancora più noto proprio grazie alla serie tv “Daredevil” che adesso gode di una seconda possibilità su Disney+.

Accanto a lui, tra i protagonisti, c’è Vincent D’Onofrio, nato il 30 giugno 1959 a Brooklyn. È diventato celebre per diversi ruoli importanti sia al cinema che in televisione e ha conquistato anche una nomination ai Primetime Emmy Award. Tra i suoi ruoli più noti possiamo citare il soldato Leonard "Gomer Pyle" Lawrence in “Full Metal Jacket”, Edgar the Bug in “Men in Black” (con Will Smith protagonista), Carl Stargher in “The Cell” mentre sul piccolo schermo è stato il detective della polizia di New York City Robert Goren in “Law & Order: Criminal Intent”. Infine, negli ultimi anni, la consacrazione grazie a Wilson Fisk / Kingpin nelle cinque serie televisive del Marvel Cinematic Universe, come Daredevil. E lo ritroveremo anche in “Daredevil: Born Again”, l’atteso revival su Disney+ dal prossimo 5 marzo.