Chi sono Burcu Ozberk e Ilhan Sen, protagonisti di ‘Love, Reason, Get even’

Continua l’ondata di produzioni turche nel mondo Mediaset, dopo i successi di Terra Amara e di Endless Love (solo per citarne alcune). A partire dal 13 novembre scorso, è disponibile anche “Love, Reason, Get Even”, serial tv trasmesso – questa volta – in esclusiva su Mediaset Infinity. Burcu Ozberk e Ilhan Sen sono i protagonisti di questa storia che sarà fruibile solamente in streaming (non è prevista una messa in onda successiva). Scopriamo meglio di cosa parla e chi sono gli attori che prestano il volto a questo progetto, uscito in Turchia nel 2021.

La trama di ‘Love, Reason, Get Even’

Love, Reason, Get Even (il titolo originale è “Ask Mantik Intikam”) è un serial tv drammatico, di produzione turca, formato – nella struttura originale - da 42 puntate e trasmesso sul canale Fox dal 18 giugno 2021 al 22 aprile 2022. I protagonisti sono Burcu Ozberk, Ilhan Sen, Melisa Dongel e Burak Yoruk. Non è una sceneggiatura originale bensì il remake turco di una serie sudcoreana, ideata nel 2014, e intitolata Angkeumhan dolsingnyeo, conosciuta anche con il titolo internazionale di Cunning Single Lady.

Se in Turchia sono stati trasmesse 42 puntate dalla durata di 120 minuti l’una, in Italia – come spesso accade con le dizi di importazione, vengono suddivise in episodi di durata ben inferiore. In questo specifico caso, dalle 42 puntate originali, in Italia sono diventate 107 e durano 45 minuti l’una. Dal 13 novembre è stata pubblicata, con appuntamento quotidiano, in esclusiva sul servizio di streaming Mediaset Infinity.

Al centro della trama, possiamo seguire la storia della relazione tra Esra Erten e Ozan Korfali. I due sono stati sposati in passato ma, dopo diverse difficoltà nelle loro nozze, hanno preso, di comune accordo, la decisione di divorziare. Da allora sono passati due anni e il destino ha in programma un riavvicinamento tra i due. Esra e Ozan si incontrano nuovamente: lei è attualmente disoccupata, mentre Ozan è amministratore delegato di un'azienda. La donna inizia a lavorare nell'azienda dell'ex marito e in seguito ritorna a vivere anche a casa sua, insieme. Come quando erano una coppia, ancora marito e moglie. Ma, non sarà tutto semplice.

Oltre ai due protagonisti principali, hanno un ruolo importante nella storia anche Cinar Yilmaz (interpretato da Burak Yoruk), il nemico di Ozan ed ex marito di Esra. Troviamo anche il personaggio di Cagla Yilmaz (ed è Melisa Dongel a vestirne i panni), nemica di Esra ed ex moglie di Ozan.

Chi è Burcu Ozberk, protagonista di ‘Love, Reason, Get even’

Nata l’11 dicembre 1989 a Eskisehir, città del nord ovest della Turchia, Burcu è diventata famosa grazie ai ruoli di Nazli Yilmaz nella serie Gunesin Kizlari (2015-2016), per quello di Ayse Ozkayali in Afili Ask e di Esra Erten nella serie televisiva Love, Reason, Get Even (Ask Mantik Intikam) (2021-2022).

La sua formazione inizia con la laurea al Dipartimento di Teatro presso il Conservatorio di Ankara dell'Università di Hacettepe. Dopo numerose rappresentazioni teatrali, l’attrice ottiene un ruolo nella quarta stagione de Il secolo magnifico – serie basata sulla vita di Solimano il Magnifico. Interpreta il ruolo di Huri Cihan Sultan, figlia di Ibrahim Pascià e Khadija Sultan nonché moglie del principe Sehzade Bayezid. L’anno è il 2013 e segna l’inizio di quello che poi rappresenterà il primo passo nel mondo delle produzioni televisive.

Passano due anni prima che venga nuovamente scelta per la serie Gunesin Kizlari, in onda su Kanal D, dal 2015 al 2016. Accanto a lei troviamo Emre Kinay, Hande Ercel, Evrim Alasya, Berk Atan e Tolga Saritas. Viene scelta anche per far parte della miniserie Sahane Damat accanto ad Ali Ersan Duru e Nukhet Duru. Nel 2017 è invece impegnata nel film TV Badem Sekeri – formato da tre capitoli – e interpreta Ayse. Qualche mese dopo, nel 2018 prende parte alla serie tv Aslan Ailem, recitando accanto a Akin Akinozu.

Nel suo curriculum non troviamo solamente progetti per la tv (che comunque rappresentano la maggior parte della sua carriera) ma anche il cinema, grazie a Turkan con il film d'azione Direnis Karatay. Alla regia troviamo Selahattin Sancakli e con Mehmet Aslantug, Fikret Kuskan, Yurdaer Okur e Alperen Duymaz nel cast.

Nella prima metà del 2019 inizia a girare la fiction Afili Ask, trasmessa dal giugno dello stesso anno su Kanal D, dove interpreta anche qui la protagonista, Ayse Ozkayali, assieme al collega Caglar Ertugrul. Viene applaudita dalla critica e da ottime recensioni, venendo anche premiata proprio per la sua interpretazione.

Nell’autunno 2020 riveste i panni dell’assistente sociale Aysegul nel dramma Cocukluk affiancando il famoso attore e suo insegnante di teatro Erdal Besikcioglu.

Ed ecco nel 2021/2022 l’acclamata “Love, Reason, “Get Even”, prima della pellicola “Ruyanda Gorursun” per Amazon Turchia.

Chi è Ilhan Sen

Nato il 19 dicembre 1987 è un attore ed ex modello. Dopo essere nato in Bulgaria fu costretto a emigrare in Turchia insieme alla famiglia quando aveva solamente due anni. Dopo aver intrapreso un percorso sportivo – basket e calcio – si è poi laureato in ingegneria. Quando aveva 17 anni ha intrapreso il percorso di modello conquistando il titolo di “Miglior modello della Turchia” nel 2009.

Dal 2011 è iniziata, invece, la sua carriera professionale nel campo della recitazione. Ha preso parte al cortometraggio Perspective diretto da Mehmet Can Koçak. Negli anni a seguire ha seguito importanti corsi di recitazione fino a riuscire a esordire sul piccolo schermo con un ruolo nella serie storica Mehmed: Bir Cihan Fatihi, nel 2018.

Da quel momento si sono aperte le porte per altre produzioni importanti locali, come Sahin Tepesi, Eskiya Dunyaya Hukumdar Olmaz. Nel 2020 ha fatto il suo debutto sul grande schermo interpretando il ruolo di Manken nel film Biz Boyleyiz diretto da Caner Ozyurtlu. L’anno seguente, nel 2021, ha ottenuto il ruolo di protagonista principale di Ozan Korfali nella serie romantica “Love, Reason, Get Even (Ask Mantik Intikam)”, accanto alla collega attrice Burcu Ozberk.Terminato l’impegno, nel 2022 ha vestito i panni di Kagan Kerimoglu nella serie drammatica Sevmek Zamani e in Safir.

Nel 2024 ha impersonato il ruolo di Uzay in Ask Filmi diretto da Deniz Denizciler.[23][24] Successivamente è stato scelto per recitare nella pellicola Cinlerin Dugunu diretto da Ferit Karahan e nella serie Siyah Bere, nei panni di Volkan.