Chi è Sebastiano Somma, in onda su Rai Premium in ‘Un caso di coscienza’

Rai Premium è spesso una fonte imperdibile per gli appassionati dei titoli più noti del catalogo delle fiction Rai. Oltre a repliche più recenti, è possibile ritrovare fiction che erano state un grande successo durante la loro messa in onda, diventando veri e propri cult. Tra queste spicca “Un caso di coscienza”, disponibile su Rai Premium di mattina e presente anche nel catalogo online di RaiPlay. Protagonista delle stagioni della serie tv è Sebastiano Somma.

La carriera e la vita privata di Sebastiano Somma

Nato a Castellammare di Stabia il 21 luglio 1960, ha fatto il suo debutto nel cinema con il film “Un jeans e una maglietta”, recitando accanto a Nino D’Angelo, nel 1983. Il vero e proprio successo però arriva grazie alla serie “Sospetti”, in onda su Rai 1, dal 2000 al 2005 per un totale di tre stagioni della fiction. Dopo aver recitato nelle miniserie “Senza confini” e “Madre Teresa”, Somma continua a riscuotere alti consensi grazie a “Un caso di coscienza” e “La bambina dalle mani sporche”. A quel punto, per sua scelta, decide di allentare con il piccolo schermo e tornare alla sua grande passione, quella per il teatro, portando anche per quattro anni sul palco, due lavori di Leonardo Sciascia: Il giorno della civetta e A ciascuno il suo. Non disdegna, intanto, nemmeno la conduzione e lo vediamo nel ruolo di presentatore in programmi come M'ama, non m'ama, Utile futile e Miss Italia nel mondo. Passano diversi anni prima di poterlo rivedere nuovamente sul piccolo schermo. Avviene nel 2020 quando ritorna su Rai 1 con la miniserie “Come una madre”, mentre al cinema lo ritroviamo nel 2024 con il film diretto da Alessandro Siani, “Succede anche nelle migliori famiglie” e con il progetto di Emiliano Locatelli, “Il diavolo è Dragan Cygan”. Per quanto riguarda, invece, la vita privata Sebastiano Somma ha incontrato nel 1996, durante una vacanza, la collega Morgana Forcella, Dopo essersi frequentati e fidanzati, nel 2004 si sono sposati e l’anno seguente la coppia ha avuto una figlia.

Un caso di coscienza, il successo della fiction Rai

La fiction Rai è andata in onda dal 2003 al 2013 per un totale di cinque stagioni. La serie vedeva una suddivisione da sei puntate della durata di circa 100 minuti ciascuna per ogni stagione, per un totale di 30 episodi. In prima visione tv, andò in onda su Raidue nel 2003. Visto il grande successo ottenuto dalla prima stagione, le successive quattro andarono in onda su Raiuno dal 2005 al 2013. Negli anni sono state trasmesse repliche sia su Raiuno che su Rai Premium. La serie è prodotta da Mario Rossini per Red Film e Rai Fiction con la collaborazione di Friuli-Venezia Giulia Film Commission, poiché era stata girata principalmente a Trieste, dove era ambientata la storia. Accanto a Sebastiano Somma, nel corso degli anni, sono apparse diverse attrici ben note, da Loredana Cannata ad Elisabetta Gardini (nella prima stagione) passando poi per Barbara Livi (seconda e terza stagione), Vanessa Gravina (nella quarta stagione e ora nel cast de “Il Paradiso delle Signore”) e Vittoria Belvedere (nella quinta e ultima stagione).