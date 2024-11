Chi è Roberta Volponi, Martina in ‘Don Matteo 14’

Nonostante l’assenza di Terence Hill – protagonista assoluto delle storiche stagioni – continua il successo di Don Matteo 14, tornato in onda su Rai 1 in queste settimane e con il volto di Raoul Bova come nuovo elemento cardine delle trame che popolano e caratterizzano la fiction. In questi ultimi episodi, inoltre, c’è stato anche un nuovo ingresso nel cast, quello di Roberta Volponi che interpreta il ruolo di Martina. Ecco chi è l’attrice e tutte le informazioni sulla sua carriera.

Roberta Volponi, la carriera dell’attrice che interpreta la nipote di Cecchini

New entry nelle storie di queste ultime settimane, Martina è la nipote del Commissario Cecchini. Per il pubblico fedele della serie tv di Rai 1, il personaggio non è nuovo ma è un gradito ritorno – con, ovviamente, una nuova attrice – visto gli anni trascorsi dall’ultima volta che era apparsa. Dieci anni fa, all’inizio della nona stagione di Don Matteo, si era saputo che la madre della piccola, Patrizia Cecchini era morta in un incidente e Martina e suo padre vivevano insieme al Maresciallo Cecchini (interpretato da Nino Frassica), con gli altri componenti della famiglia. Per due stagioni l’hanno vista far parte del cast (a vestire i suoi panni era la piccola Emma Reale). Poi, dopo il trasferimento di Tommasi a Roma, anche il suo personaggio aveva lasciato la storyline. Fino alla 14esima stagione, con il suo ritorno e la nuova attrice ad interpretarla: Roberta Volponi.

Nonostante la sua giovane età, l’attrice può vantare già diverse esperienze sia per il cinema che sul piccolo schermo. Infatti è apparsa nella serie tv di successo “Blanca”, interpretando proprio la protagonista da giovanissima. E, per Mediaset, fu scelta per la fiction “Viola come il mare”, con Francesca Chillemi e Can Yaman. Fece parte di un episodio, andato in onda nel 2022, e intitolato “Blu come il bigottismo”. Interpretò i panni del personaggio di Aurora, proprio in occasione di una trama legata a quella puntata.

Sul grande schermo, invece, ha partecipato a due commedie italiane. La prima è stata Volevo un figlio maschio, con Enrico Brignano e Giulia Bevilacqua, per poi essere selezionata anche per Bentornato Presidente con Claudio Bisio mattatore.

Nel 2020 vinse “Star of the year Baby” e rivelò che fu proprio la madre a proporle di partecipare a quel concorso (nel quale trionfò). Ai tempi aveva già le idee chiare e, alla domanda su cosa avrebbe voluto fare da grande, senza alcuna esitazione rispose “L’attrice”. Missione compiuta. Tra i suoi artisti del cuore, ai tempi, citò Mr. Rain e Ultimo e ammise di sognare di far parte di una fiction (“Magari proprio come Riverdale!”). Don Matteo non è proprio la versione italiana di questa serie tv ma il successo non manca.

Per quanto riguarda, invece, i social vanta circa 1000 followers sul profilo ufficiale di TikTok dove si diverte, come molte sue coetanee, a condividere video mentre gioca a fare lipsync con brani italiani molto noti e amati dai più giovani. Ma, allo stesso tempo, mantiene il giusto riserbo sulla sua vita fuori dal set.