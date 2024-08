Chi è Luke Thompson, Benedict Bridgerton protagonista della stagione 4

Il successo di Bridgerton continua. Anche la terza stagione si è piazzata ai primi posti nella top ten delle serie più viste su Netflix ed era scontata la conferma per un’altra stagione – la quarta – in onda prossimamente. E sappiamo anche chi sarà il protagonista dei prossimi episodi: Benedict Bridgerton.

La storia, che è tratta dai romanzi di Julia Quinn, si concentrerà sul terzo volume intitolato “La proposta di un gentiluomo”. A interpretare Benedect è Luke Thompson e, accanto a lui, ci sarà anche Yerin Ha, l’attrice scelta per il ruolo di Sophie Beckett, l'interesse sentimentale del membro della famiglia inglese. Galeotto sarà, per i due, un incontro improvviso e inaspettato durante un ballo in maschera. I suoi occhi si poseranno su una dama vestita d’argento e il suo animo libertino subirà un un brusco contraccolpo.

Chi è Luke Thompson, l’attore che interpreta Benedict Bridgerton

Nato il 4 luglio 1988, Luke Thompson è diventato celebre in tutto il mondo soprattutto grazie al ruolo di Benedict, il secondo figlio di Bridgerton, nella serie omonima Netflix. Ma nel suo curriculum vanta anche numerosi riconoscimenti e apprezzamenti per il suo curriculum teatrale: tra i premi ottenuto il WhatsOnStage Award e una nomination per un Laurence Olivier Award. Thompson è nato a Southampton ma poi è cresciuto in Francia da quando aveva solo due anni. Suo padre era un ingegnere mentre la madre svolgeva la professione di insegnante. Luke ha due fratelli e ha frequentato il Lycée International François-Ier a Fontainebleau, una scuola francese con una sezione anglofona, dal 1997 al 2005. L’anno seguente è tornato in Inghilterra, iniziando a studiare inglese e teatro all'Università di Bristol laureandosi, nel 2013, alla Royal Academy of Dramatic Art di Londra. Grazie al ruolo di Grisando, a teatro, nella rappresentazione “Sogno di una notte di mezza estate” al Globe Theatre, Thompson ha ottenuto una nomination per un Evening Standard Theatre Award e un Ian Charleson Award. Per due anni ha interpretato il personaggio di Simon nel dramma della BBC One intitolato “In the club”. Arriva il trionfo nel 2019 quando gli viene affidato il ruolo di Benedict Bridgerton. dramma in costume prodotto da Shondaland e trasmesso in onda su Netflix nel 2020. Luke Thompson è stato anche scelto per è la miniserie ambientata nella seconda guerra mondiale, “Transatlantic”, sempre su Netflix, nei panni di di Hiram Bingham IV. Nonostante il clamore ottenuto grazie alla serie in streaming, non ha abbandonato il teatro, suo primo amore. Nel 2024 ha recitato nella produzione della Royal Shakespeare Company di ”Pene d'amor perdute” nel ruolo di Berowne. Lo spettacolo è andata in scena dall'11 aprile al 18 maggio 2024, diretto da Emily Burns. Per quanto riguarda la vita privata, invece, l’attore è riservatissimo. Ha volutamente scelto di non iscriversi su nessun social media, mantenendo un grande riserbo sulla sua sfera sentimentale. E ha dichiarato che "più dai fuori pezzi di te stesso, più in un certo senso colori il modo in cui vieni percepito. È una cosa personale... questa è la mia particolare esperienza di cosa significhi essere un attore”. Divide quindi il lato professionale da quello privato, con convinzione di scelta.