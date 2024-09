Chi è Lea Michele: la star di ‘Glee’ è di nuovo mamma

L’attrice americana Lea Michele è diventata da poco mamma per la seconda volta. A fine agosto, infatti, la star di ‘Glee’ ha condiviso su Instagram la notizia della nascita di Emery Sol Reich. Lea e il marito Zandy Reich erano già genitori di Ever, il loro primogenito nato nel 2020.

Fiocco rosa

Nell’immagine pubblicata sui social si vede il piedino della neonata accompagnato da una dolce didascalia: “I nostri cuori sono colmi di gioia, Emery Sol Reich”. Pochi giorni prima della nascita della figlia, Michele ha festeggiato il quarto compleanno di Ever su Instagram pubblicando una foto in cui lo abbracciava.

Annuncio social

L’annuncio della seconda gravidanza era arrivato a marzo 2024, sempre sui social. In occasione della Festa della Mamma, poi, Lea Michele aveva pubblicato una foto con un toccante messaggio: "Mamma, papà ed Ever sono al settimo cielo... Per me questa è la Festa della Mamma più bella, mentre abbraccio il mio bimbo che mi ha reso mamma e presto conoscerò mia figlia". In quell’occasione, dunque, l’attrice ha rivelato che era in attesa di una bimba.

Gravidanze

Gli ultimi mesi sono stati difficili per Lea Michele. In un’intervista a ‘People’, uscita a luglio, l’attrice ha raccontato che l’attesa del primogenito Ever, durante l’emergenza sanitaria nel 2020, è stata molto diversa dalla seconda gravidanza. “Essere incinta di Ever è stata un'esperienza incredibilmente differente. All’epoca eravamo in California, e stavamo vivendo una pandemia” ha detto Michele. “Quindi si trattava di passare molto tempo a casa e di fare pochissime attività. Ora siamo a New York, in mezzo al traffico. Sto lavorando. Ho già un figlio”. Inoltre, prima di rimanere incinta della piccola Emery Sol, l’attrice, purtroppo, ha avuto tre aborti spontanei, come ha rivelato pubblicamente.

Famiglia

Lea Michele è nata nel 1986 nel Bronx, a New York. I suoi genitori sono l’imprenditore gastronomico Mark D. Sarfati ed Edith, infermiera di origini italo-americane. Ha iniziato la sua carriera a soli otto anni, quando si è esibita a Broadway nei panni di Cosette nel musical de ‘I miserabili’. Durante l’infanzia e l’adolescenza ha continuato a partecipare a vari spettacoli musicali a teatro. Il suo esordio è avvenuto in tv nel 2000 con una serie intitolata ‘Squadra emergenza’.

‘Glee’

Nella carriera di Michele la svolta è arrivata nel 2009 con la serie tv musicale ‘Glee’, ambientata alla William McKinley High School. Al centro delle trame c’è il riscatto di alcuni studenti emarginati, guidati dal professor Will Schuester. ‘Glee’, trasmessa dal 2009 al 2015, lunga sei stagioni, ha avuto un impatto notevole presso la critica e il pubblico, ottenendo grande successo.

Rachel Berry

Nella serie Lea Michele ha interpretato Rachel Berry, talentuosa studentessa spesso presa di mira dai compagni. Cresciuta da due padri gay, Rachel scopre a 16 anni che la sua madre biologica è a capo del ‘Glee Club’ rivale. Dopo il diploma e la fine della relazione con Finn Hudson (Cory Monteith), Rachel si trasferisce a New York per seguire il suo sogno di diventare una star di Broadway.

Dramma

Lea, prima di sposarsi con Zandy Reich a marzo 2019 e creare con lui una famiglia, ha avuto una storia d’amore con Cory Monteith che, come già detto, è stato il suo co-protagonista in ‘Glee’. Purtroppo, nel luglio 2013, Monteith è scomparso prematuramente a causa di un cocktail fatale a base di alcol ed eroina. I due, che erano usciti allo scoperto nel 2012, avevano da poco annunciato l’intenzione di sposarsi.

Ricordi

Lea Michele ha sempre parlato apertamente del dolore per la perdita del compagno. Al ricordo di Monteith l’attrice ha dedicato diverse canzoni e tatuaggi, che spesso ha condiviso sui social. Per esempio, Lea Michele si è tatuata il numero 5, quello che compariva sulla maglia da football del personaggio di Finn Hudson.