Chi è Julia de Nunez, protagonista di ‘Bardot’

Julia de Nunez è la protagonista della nuova miniserie francese ‘Bardot’, trasmessa su Canale 5 e disponibile anche su Mediaset Infinity. All’attrice è stato affidato il compito di interpretare Brigitte Bardot, la diva che, negli anni Sessanta e Settanta, rivoluzionò l’immagine della donna sia sul grande schermo sia a livello culturale, nella società. De Nunez è stata scelta anche per la notevole somiglianza con l’indimenticabile interprete di pellicole quali ‘Il disprezzo’, ‘Le pistolere’, ‘La ragazza del peccato’.

Origini

Julia de Nunez è per metà francese (da parte di madre) e per metà argentina (da parte di padre). È nata a Parigi nel 2000. Festeggia il compleanno il 7 maggio. È cresciuta in un ambiente culturale vivace e dinamico, circondata da libri e giornalismo, dalla musica sudamericana, dai classici del cinema e della letteratura. Dicono preferisse Charlie Chaplin e Buster Keaton alle produzioni Disney amate dai suoi coetanei. Ironia della sorte, pare che spesso, negli anni del liceo, i suoi compagni la paragonassero a Brigitte Bardot per le analoghe caratteristiche fisiche.

Infanzia

Fin da piccola la de Nunez ha mostrato attitudini artistiche e una forte propensione al mondo dello spettacolo. Si divertiva a organizzare recite con sua cugina e a intervenire ai microfoni di una radio amatoriale. Finito il liceo, Julia ha deciso di seguire la sua passione per la recitazione e si è iscritta alla scuola privata di arti drammatiche Périmony a Parigi, in cui si sono formati anche Fanny Ardant e François Cluzet. Si è diplomata nel 2021, pronta a intraprendere la carriera di attrice.

Recitazione

Durante i suoi studi, Julia ha partecipato a un provino credendo si trattasse di un cortometraggio scolastico. In realtà, la produzione cercava un volto nuovo per interpretare Brigitte Bardot nell’omonima miniserie ora in onda su Canale 5. Le puntate coprono gli anni dal 1949 al 1959, inclusi i primi successi, come il debutto sulla copertina di una rivista patinata, ma anche momenti altamente drammatici come il tentativo di suicidio. L'identità di Julia come protagonista è stata tenuta segreta fino alla fine di maggio 2022. Solo il 13 giugno 2022, France 2 ha rivelato una foto della de Nunez nei panni di Bardot.

‘Bardot’

In una recente intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ Julia de Nunez ha spiegato come si è preparata per il ruolo di Brigitte Bardot. In precedenza non aveva mai fatto nulla né sul grande né sul piccolo schermo. La parte le è arrivata dopo la sua prima audizione in assoluto. Ha cominciato a studiare il personaggio facendo corsi di danza. In particolare il flamenco le è stato molto utile per prendere confidenza con i movimenti sinuosi del corpo. Julia ha anche sottolineato che non intendeva affatto fare un’imitazione di Bardot, ma voleva darne un’interpretazione personale, cercando di trasmettere le emozioni vissute da Brigitte agli albori della sua folgorante carriera.