Dal 18 settembre scorso 2024 è disponibile su Netflix “Envidiosa”, una nuova serie tv che vede protagonista Victoria, una donna in carriera che viene improvvisamente lasciata dal fidanzato dopo 10 anni di relazione e si ritrova costretta a rimettersi in gioco a livello sentimentale senza essere vittima dell’invidia. E non sarà facile vedendo, intorno a sé, numerose coppie felici e imminenti matrimoni per i quali provare (o fingere) entusiasmo.

Una volta single, Victoria si scopre interessata e affascinata da due persone completamente diverse fra di loro: il suo capo, uomo benestante e pieno di charme, e Matías, un ragazzo che lavora in una salumeria. A vestire i panni del personaggio principale di questa commedia romantica è Griselda Siciliani.

Chi è Griselda Siciliani, protagonista di “Envidiosa”

Griselda Siciliani è un'attrice e cantante argentina, nata a Buenos Aires il 2 aprile 1978. Dopo aver iniziato la sua carriera nello spettacolo teatrale "Revista Nacional" fece un incontro con l'attore e produttore americano Adrián Suar, che la convinse a interpretare una segretaria in “Sin Código”, una sitcom satirica in cui l’uomo era il protagonista principale. Griselda interpretava Flor, una donna dall’anima un po’ nerd che nutriva un amore segreto per il suo capo ma lui non se ne accorgeva nemmeno. Proprio grazie a questo ruolo ebbe due importanti riconoscimenti che le fecero conquistare ancora una maggiore fama, il premio Clarín e il premio Martín Fierro. Il personaggio successivo, quello di Debbie nella telenovela “Sos mi vida”, ottenne ancora più affezione da parte del pubblico. Riuscì a conquistare tutti vestendo i panni di una donna superficiale con molti luoghi comuni. Nel 2007 ottenne il suo primo ruolo da protagonista nel teen drama “Patito Feo”, da noi conosciuto come “Il mondo di Patty”. Nella serie era Carmen, la madre del personaggio principale, nonché la figura adulta costante negli episodi pensati per un pubblico giovanile e adolescenziale. Iniziò a ballare e cantare proprio per stare al passo con la struttura della serie tv che prevedeva anche un tour internazionale del cast. In seguito recitò in “Para vestir santos” e nella serie televisiva di supereroi live-action “Los únicos”. Era l’attrice principale insieme ai colleghi Mariano Martínez e Nicolás Cabré. Il suo ruolo era quello di María Soledad Marini, un’agente con una forza sovrumana. Parlando del suo recente personaggio in “Envidiosa” ha raccontato: “Non mi sono ispirata a nessuna in particolare. Ovviamente ho utilizzato aneddoti di diverse amiche, cognate, ex cognate, sorelle di cognate, e di me stessa, anche se non sono molto simile in termini della storia, ma ho comunque qualcosa di folle e intenso. Vicky è un mostro spettacolare e non ho mai incontrato nessuno così divertente. Vorrei avere un amico così spiritoso, ma non è possibile. Non puoi essere ispirata da qualcuno. Puoi solamente prendere cose dalle storie, dalle testimonianze, perché lì c'è qualcosa che ti aiuta”. Per quanto riguarda la sua vita privata, Griselda Siciliani ebbe una relazione con Adrian Suar, conosciuto sul set de “Il mondo di Patty” e durò dal 2008 al 2016. Hanno avuto una figlia, nata il 15 giugno 2012.