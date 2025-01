Che fine hanno fatto gli attori di Strega per amore?

In Italia trasmessa con il titolo “Strega per amore”, la serie tv in originale era “I Dream of Jeannie” e andò in onda negli Stati Uniti per cinque stagioni, dal 1965 al 1970. In Italia, invece, passarono molti anni prima che venisse acquistata per poi andare in onda, dal 3 marzo 1983, su Italia 1. Nonostante il nome scelto per la serie, la protagonista non era affatto una strega bensì un genio. Probabilmente si optò per questo titolo sperando di conquistare parte del pubblico che aveva amato “Vita da strega”. Ma che fine hanno fatto gli attori della serie che, a settembre di quest’anno, compie 60 anni dal debutto in America? Scopriamolo insieme.

Barbara Eden

La protagonista della serie tv ha sposato il suo terzo marito, l'imprenditore immobiliare e architetto Jon Eicholtz, nel 1991. I due vivono a Beverly Hills e sono sposati da oltre 30 anni. Nel 2019 ammise che, secondo lei, un reboot della magica sitcom degli anni '60 sarebbe stata "una buona idea". “Dovrebbero farlo” consigliò. Qualche anno dopo, poi, ammise di sentirsi molto appagata e serena: "Sono davvero fortunata. Ho cari amici. Ho una famiglia meravigliosa, un marito che mi sostiene molto. Sì, sono molto felice". Negli anni ha poi continuato a recitare, soprattutto in produzioni televisive, rimanendo però sempre ricordata grazie al ruolo di Jeannie.

Larry Hagman

L’attore ha interpretato l'affascinante astronauta Maggiore Anthony Nelson in Strega per amore dal 1965 al 1970. Successivamente è diventato famoso anche grazie al personaggio del crudele magnate del petrolio J.R. Ewing nella soap opera della CBS Dallas. Nel 2011, Hagman rivelò che gli era stato diagnosticato un cancro alla gola in stadio II, quindici anni dopo un trapianto di fegato. Tuttavia, la sua diagnosi non gli ha impedito di partecipare al reboot di Dallas nei primi anni del 2010. L’attore è morto il 23 novembre 2012 all’età di 81 anni.

Bill Daily

Interpretava il maggiore Roger Healey. Ha poi partecipato alla serie ALF nel ruolo dello psichiatra Dr. Larry Dykstra prima di realizzare una sitcom di breve durata, Small & Frye (1983). Daily è morto nel 2018 per cause naturali, pochi giorni dopo aver festeggiato il suo 91esimo compleanno.

Hayden Rorke

L’attore è apparso in televisione in I Love Lucy, Ai confini della realtà, The Andy Griffith Show e Love Boat. Ma il personaggio che lo ha reso più noto fu quello dell’ufficiale medico della NASA, il dott. Bellows, in Strega per amore. L'ultimo film di Rorke è stato il film tv di reunion della CBS, “Strega per amore… Quindici anni dopo”. Rorke è morto nel 1987 all'età di 76 anni a causa del mieloma multiplo.

Emmaline Henry

Era la moglie del dott. Bellows, Amanda Bellows, in Strega per amore. La sua prima apparizione è stata come assistente di un mago nella prima stagione. Poi ha continuato la serie per 33 episodi nel ruolo di Amanda Bellows, fino alla messa in onda dell'ultima stagione nel 1970. È anche nota per le sue apparizioni in Rosemary’s Baby. Ha sposato l'attore Mark Roberts nel 1969, prima di divorziare nel 1974. Pochi anni dopo è morta a causa di un tumore al cervello all'età di 50 anni, nel 1979.